За старый паспорт придется заплатить: кому из украинцев это обойдется в 1600 грн

В Украине паспорт-книжечка образца 1994 года остается действительным документом, но его обязательно нужно заменить на ID-карту в случае утери, повреждения, изменения данных или если фотография не была вклеена после достижения возраста 25-45 лет. Стоимость оформления ID-карты в 2026 году составляет от 618 до 988 гривен плюс около 650 гривен сервисного сбора, поэтому в сумме замена может обойтись примерно в 1638 гривен.

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Об этом сообщает Государственная миграционная служба. Там отмечают, что если паспорт находится в надлежащем состоянии и нет законных оснований для его замены, граждане могут и дальше им пользоваться. В то же время существуют четко определенные случаи, когда замена является обязательной.

Когда старый паспорт придется менять

Обязательный переход на ID-карту происходит в нескольких ситуациях. Прежде всего, в случае утери или кражи паспорта, его повреждения или изменения личных данных владельца. Самый распространенный пример — смена фамилии после вступления в брак или других юридических изменений.

В таких случаях документ с устаревшими данными уже не может использоваться в качестве действительного. Также замена является обязательной, если гражданин не вклеил новую фотографию в паспорт-книжку в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

Обязательно ли менять паспорт без причины

Законодательство Украины не устанавливает окончательного срока действия паспортов образца 1994 года. То есть они остаются действительными, если не возникает оснований для обязательной замены.

В то же время граждане могут оформить ID-карту добровольно. В ГМС отмечают, что все больше государственных, банковских и цифровых сервисов ориентированы именно на современный формат документа, что делает его более удобным в использовании. Стоимость изготовления документа зависит от срочности оформления:

стандартный срок (до 20 рабочих дней) – 618 гривен;

срочное оформление (до 7 рабочих дней) – 988 гривен.

Кроме того, отдельно оплачиваются сервисные услуги государственного предприятия, которые составляют около 650 гривен в каждом случае. Таким образом, общая стоимость может достигать примерно 1638 гривен, если оформление происходит в срочном порядке.

Для большинства совершеннолетних граждан ID-карта выдается сроком на 10 лет. В то же время для лиц в возрасте от 65 лет документ может оформляться бессрочно.

В Государственной миграционной службе подчеркивают, что даже если замена не является обязательной, окончательное решение остается за владельцем паспорта. Однако в случаях, когда возникают юридические основания для замены, пользоваться старым документом уже невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине возможны задержки с изготовлением загранпаспортов. Причина этого заключается в постоянных массированных и комбинированных атаках России на украинскую столицу, которые влияют на производственный процесс.

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