За украинофобию – тюрьма: комитет Рады единогласно поддержал законопроект, который "понравится не всем"

В Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики единодушно поддержали инициативу ввести уголовную ответственность за украинофобию. Впереди этот законопроект ждет рассмотрение в главном Комитете, а после этого – в парламенте.

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О результатах заседания нардепов на своей странице в Facebook во вторник, 30 июня, сообщила заместительница главы ОП Ирина Верещук. Она рассказала, что принимала участие в рассмотрении.

"Среди прочего обсуждали законопроект № 15186 об уголовной ответственности за украинофобию. Благодарю Комитет за единодушную поддержку этой законодательной инициативы", – написала политик.

Отметим, что в карточке этого документа на сайте ВР указано: в парламент законопроект был внесен в апреле 2026 года. До конца месяца его направили для ознакомления руководству, а также Комитету. По состоянию на вечер 30 июня, обновлений о статусе документа не было.

Верещук высказалась в поддержку законодательных изменений

"По сути, украинофобия – это публичное пренебрежение к украинской нации и украинскому государству. Пришло время такие действия четко криминализировать. Поэтому я полностью поддерживаю этот законопроект. Его принятие назрело", – заявила политик.

Она считает, что эти поправки в Уголовный кодекс станут дополнительным инструментом защиты достоинства и идентичности украинцев как внутри страны, так и за ее пределами.

"Да, возможно, это не всем нравится (особенно за пределами Украины). Но, если мы строим украинское государство, не вижу ничего плохого в указанных законодательных изменениях. Ведь, в конце концов, мы воюем именно за нашу украинскую идентичность и достоинство. И когда мы начинаем ее твердо и последовательно отстаивать информационно и юридически, это реальность, которую всем придется принять. А время все расставит по своим местам", – подытожила Верещук.

Как писал OBOZ.UA, автором законопроекта № 15186 является нардеп Николай Княжицкий, член фракции "Европейская Солидарность". Он объяснял, что умышленные действия, которые вредят нашему государству, это публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение; оправдание ассимиляции или подчинения украинского народа; публичное пренебрежение к нашему языку, культуре и национальным особенностям с целью подорвать идентичность.

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