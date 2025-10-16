Китай обвинил Трампа в экономической травле

В Китае отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время заставить КНР прекратить покупать российскую нефть. Пекин обвинил Соединенные Штаты в экономической травле.

Об этом сказал представитель МИД Китая Линь Цзянь в четверг, 16 октября. Он отметил, что Поднебесная будет принимать контрмеры.

В МИД Китая подчеркнули, что торговля Китая с другими странами, включая Россию, является "законной и легитимной".

"То, что сделали США, – это типичная односторонняя травля и экономическое принуждение, которые серьезно нарушат международные экономические и торговые правила и будут угрожать безопасности и стабильности мировых промышленных и поставочных цепей", – сказал Линь Цзянь.

По его словам, позиция Китая относительно войны России против Украины является "объективной, справедливой и честной".

Во внешнеполитическом ведомстве Китая заявили, что решительно выступают против того, чтобы США вводили незаконные односторонние санкции против Пекина и пригрозили ответными шагами.

"Если законным правам и интересам Китая будет нанесен ущерб, Китай примет контрмеры для решительной защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", – сказал представитель.

Что предшествовало

Накануне, 15 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему, что его страна не будет покупать нефть у России. Трамп назвал это "большим прорывом" и добавил, что теперь он должен "заставить Китай поступить так же".

Президент США отметил, что прекращение закупок не произойдет мгновенно, но процесс скоро завершится.

При этом Трамп подчеркнул, что закупка Индией российской нефти "позволяет России продолжать эту бессмысленную войну".

Еще в начале августа Дональд Трамп объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на индийские товары, экспортируемые в Штаты, достигла 50%. Причиной такого решения стали значительные закупки Индией российской нефти , несмотря на глобальное давление Запада. Таким образом Индия стала одним из главных потребителей энергоресурсов страны-агрессора.

Однако Индия сначала отказывалась остановить закупку российской нефти и будет продолжать это делать, исходя из собственных экономических интересов, несмотря на давление Вашингтона.

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Дональд Трамп готов ввести 500% пошлины для Китая. Таким образом американский лидер хочет заставить Пекин отказаться от покупки российской нефти. В Сенате США идея президента о введении таких пошлин имеет "единодушную" поддержку. По словам Бессента, 85 американских законодателей готовы предоставить американскому лидеру право на введение таких санкций.

