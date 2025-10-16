'Это скоро завершится': Трамп заявил, что Индия перестанет покупать нефть у России

Премьер Индии Нарендра Моди пообещал, что его страна больше не будет покупать российскую нефть. Прекращение закупок не произойдет мгновенно, но этот процесс вскоре завершится.

О таком обещании Индии президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме. Он назвал это "большим прорывом".

"Моди мой друг. У нас прекрасные отношения. Мы были не рады тому, что он покупает нефть у России. Потому что Россия продолжает эту бессмысленную войну... Я хотел, чтобы она прекратилась, и был недоволен тем, что Индия покупала нефть. Сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России.. Это большой прорыв, теперь я должен убедить Китай поступить так же", – сказал Трамп.

Президент США отметил, что прекращение закупок не произойдет мгновенно, но процесс скоро завершится.

Трамп добавил, что закупка Индией российской нефти "позволяет России продолжать эту бессмысленную войну, где они уже потеряли полтора миллиона человек".

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на индийские товары, экспортируемые в Штаты, достигла 50%. Причиной такого решения стали значительные закупки Индией российской нефти , несмотря на глобальное давление Запада. Таким образом Индия стала одним из главных потребителей энергоресурсов страны-агрессора.

Правительство Трампа расценило это как косвенную помощь России в финансировании войны и одновременно угрозу американской внешней политике и национальной безопасности.

В начале сентября министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия будет продолжать покупать российскую нефть, исходя из собственных экономических интересов, несмотря на давление Вашингтона.

Министерство финансов США призвало союзников из G7 и Европейского Союза ввести "значительные пошлины" на товары из Китая и Индии, чтобы остановить их закупки российской нефти.

"Покупка российской нефти Китаем и Индией финансирует военную машину Путина и продолжает бессмысленное убийство украинского народа", – заявили в Министерстве финансов США.

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Дональд Трамп готов ввести 500% пошлины для Китая. Таким образом американский лидер хочет заставить Пекин отказаться от покупки российской нефти. В Сенате США идея президента о введении таких пошлин имеет "единодушную" поддержку. По словам Бессента, 85 американских законодателей готовы предоставить американскому лидеру право на введение таких санкций.

