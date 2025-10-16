Трамп готов ввести 500% пошлины для Китая за закупку российской нефти: Бессент заявил о поддержке большинства сенаторов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность ввести 500% пошлины на любые товары Китая. Таким образом американский лидер хочет заставить Пекин отказаться от покупки российской нефти. Будут ли введены такие тарифы и если будут, то когда именно, пока неизвестно. Но в Сенате США идея президента о введении таких пошлин имеет "единодушную" поддержку.

Об этом 15 октября сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что 85 американских законодателей готовы предоставить американскому лидеру право на введение таких санкций.

Что сказал Бессент

Министр финансов США напомнил слова Трампа, что Америка "хочет помочь Китаю, а не нанести ему вред". В данном случае введение новых пошлин должно "помочь Китаю вернуться ко всему миру".

"85 из 85 сенаторов США готовы предоставить президенту Трампу полномочия ввести пошлины на Китай (за покупку российской нефти) в размере до 500%. Нам говорят, что Европейский парламент не примет аналогичную меру. Так что все, что я слышу от европейцев, это то, что Путин едет в Варшаву. В жизни есть очень мало вещей, в которых я уверен. Но я уверен, что он не приедет в Бостон", – заявил Скотт Бессент.

Он назвал пошлины для Китая "своеобразным украинским тарифом на победу".

"Президент Трамп хочет сообщить нашим европейским союзникам, что мы будем поддерживать то, что вы можете назвать своеобразным "российским тарифом на нефть" для Китая или "украинским тарифом на победу" для Китая. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы следовать за нами", – добавил Бессент.

Он также отметил, что вскоре в США обнародуют предоставленные властями Украины доказательства военно-технического сотрудничества КНР и РФ.

"Китай подпитывает российскую военную машину. Китай покупает 60% российской энергии. Они покупают 90% иранской энергии. Так кто же подпитывает российскую военную машину? Вскоре мы опубликуем фотографии, предоставленные нам украинским правительством, которые показывают, что именно китайские детали составляют значительную часть украинских дронов", – сказал американский министр. Имеются в виду ударные дроны, которые россияне запускают по Украине.

Что предшествовало

Всего несколько дней назад Трамп предупредил о намерении ввести "масштабные торговые ограничения" против Китая. В частности, он отметил, что с 1 ноября в США введут пошлины в размере 100% на любые товары из Китая.

Однако причиной этого стала не китайская поддержка военной машины России. Трамп обвинил Китай в том, что КНР "приняла крайне агрессивную позицию на международном рынке".

Дело в том, что сам Китай с 1 ноября 2025 года вводит масштабные экспортные ограничения на "практически все продукты, которые они производят".

Речь идет о предупреждении Китая об усилении контроля за экспортом редкоземельных материалов, которые широко используются в производстве микрочипов, смартфонов и электромобилей. Американский лидер утверждает, что "это стало настоящим сюрпризом" не только для него, но и "для всех лидеров свободного мира".

Отношения США и Китая

Только в сентябре администрация Трампа в значительной степени смягчила конкуренцию с Китаем, пытаясь заключить масштабное торговое соглашение с Пекином. В частности, был ослаблен экспортный контроль на передовые полупроводники и отказано во введении запрета на социальную сеть TikTok, что вызвало беспокойство у некоторых законодателей-республиканцев и бывших членов администрации относительно недостаточной поддержки обороны Тайваня.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в течение последних недель активно общались со своими китайскими коллегами по телефону в рамках подготовки к возможной встрече Трампа с Си Цзиньпином.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп даже заблокировал военную помощь Тайваню на более чем $400 млн. – такое решение было принято ради торгового соглашения и возможного саммита с лидером Китая.

Однако позже Трамп отменил визит в Пекинна указанную встречу.

