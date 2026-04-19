'Каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну!' Зеленский призвал не ослаблять санкции против агрессора

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров не ослаблять санкционное давление на страну-агрессора Россию. По его словам, такие шаги только подпитывают возможности агрессора продолжать войну.

Соответствующее заявление обнародовали в Telegram-канале главы государства. Он подчеркнул, что только за одну неделю Россия направила на украинскую территорию более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиабомб и почти 60 ракет различных типов.

"Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии и подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать", – заявил президент.

Зеленский отметил, что каждым полученным с продажи нефти долларом, Россия финансирует войну против Украины. Сейчас в море находятся более 110 танкеров теневого флота, которые перевозят более 12 млн тонн российской нефти.

"Это 10 млрд долл. – ресурс, который прямо конвертируется в новые удары по Украине. Поэтомуважно, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты. Нужно, чтобы экспорт нефти агрессора уменьшался, и украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 18 апреля Минфин США еще на 30 дней приостановил санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых морем. В частности, ведомство предоставило лицензию №134B, которая в течение указанного срока разрешает финансовые операции с российской нефтью.

