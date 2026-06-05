Две прекрасные новости одна за другой: снятие венгерского вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и сразу после – собственно, анонс открытия первого кластера этих переговоров 15 июня в Люксембурге.

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Решение будет официально принято на специальной межправительственной конференции и будет касаться как Украины, так и Молдовы. Итак, мы стартуем параллельно, дальше все уже зависит от способности каждой из стран преодолеть этот непростой путь наиболее эффективным способом. И одновременный с Молдовой старт на этой сложной трассе со многими препятствиями вовсе не гарантирует, что финишируем мы также одновременно. А именно так выглядит, если прочитать наскоро запакованную в украинских лентах новость об открытии кластера один "Основы" без дополнительных объяснений – как будто каждый украинец выучил все тридцать три раздела шести кластеров лучше "Завещания".

Такая подача выхолащивает его смысл, точнее лишает происходящее событие значения. А момент на удивление стоит внимания, ведь он является окончательной точкой бифуркации – невозврата к советскому наследию и отказа от автократии. Поэтому стоит не просто зафиксировать победу в информационном пространстве и таким образом превратить "Основы" в медаль, содержание которой никому не интересно, а посмотреть на горизонт, который нам открывается.

Ведь в "Основы" входят 5 разделов, и именно от продвижения в их закрытии зависит темп всех переговоров в целом. За сухими формулировками в документах — ключевые принципы, на которых построен Евросоюз.

- "23. Судебная система и основополагающие права": независимость судов, без которой ни один принятый закон не будет работать

- "24. Правосудие, свобода и безопасность": верховенство права для каждого, несмотря на должность, влияние или наличие "заводов и пароходов"

- "32. Финансовый контроль": независимый аудит, без которого ЕС не даст доступа к фондам развития, чтобы они не растворились в воздухе

- "5. Государственные закупки": реальная конкурентность при тендерах, которая не позволяет чиновникам наживаться на закупках

- "18. Статистика": построение инструмента для верификации всего вышеперечисленного и остальных кластеров, без независимого обсчета данных и их поступления Еврокомиссия – слепа.

Открытие этого кластера — действительно большое событие, хотя определенный компромисс с Венгрией рискует стать предметом политических спекуляций, — и нас таки признали способными перейти от политических деклараций о будущем членстве в ЕС к практической работе над его условиями.

Есть нюанс: открывают "Основы" всегда первыми, а закрывают – последними. Ведь переговоры о вступлении длятся годами, за это время в странах-кандидатах проходят выборы, меняются политические партии, и, несмотря на все эти внутренние процессы, они должны регулярно доказывать Евросоюзу: что бы мы ни предпочитали во внутренней политике, мы до сих пор поддерживаем все основные ценности, которые и тянут нас к вступлению в ЕС. У нас до сих пор устойчивые институты, защищенные от политических прихотей (или, по крайней мере, мы последовательно пытаемся сделать их таковыми), мы до сих пор уважаем европейские правила игры. "Основы" – это рамка, коридор, в котором обсуждаются остальные технические вопросы. Иначе – как в Сербии: переговоры де юре продолжаются с 2014 года, но вместо настоящих демократических реформ страна заигралась в имитацию и так и не сподобилась на реальные изменения. На такую остановку Брюссель реагирует симметрично: раз нет продвижения в разделах 23 и 24 (суды, независимость прессы, концентрация власти в одних руках), переговоры по остальным кластерам тоже блокируются, несмотря на выполнение технических условий.

Как там Дуглас Адамс говорил, люди обладают уникальной способностью учиться на чужом опыте, но при этом категорически не желают этого делать.

А надо. Чрезвычайно, прямо таки категорически надо, потому что времени прыгать по собственным граблям у Украины мало.