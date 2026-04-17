Зеленский наложил санкции на 130 российских военных и церковников РПЦ: что о них известно

Украина наложила санкции на 130 российских граждан. В список попали военные командиры, причастные к ракетным обстрелам Украины, и религиозные деятели, оправдывающие агрессию РФ и распространяющие кремлевскую пропаганду.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе президента. Президент Владимир Зеленский уже подписал два указа, которыми ввел в действие соответствующие решения СНБО.

Санкции против военных

В "черный список" включили 121 военнослужащего. Речь идет о командирах различных подразделений.

Дальняя авиация воздушно-космических сил

Применили более 4100 крылатых ракет воздушного базирования и аэробаллистических ракет. Это подразделение несет ответственность за атаки на объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в разных регионах Украины, киевский медцентр "Охматдет" (2024), многоэтажка в Тернополе (2025), торговый центр "Амстор" в Кременчуге (2022);

Военно-морской флот

С надводных кораблей и подводных лодок было применено против Украины более 1500 ракет крылатых ракет "Калибр". Всего было осуществлено 160 ударов по украинским городам и общинам – атакованы киевские ТЭЦ, объекты энергетической инфраструктуры Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Николаевской и Одесской областей.

Ракетно-артиллерийские подразделения сухопутных войск.

Эти военные причастны к ударам с применением крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет "Искандер-М". Всего против Украины было применено 1100 таких ракет – в частности, по центральной части Сум 13 апреля 2025 года, в результате чего были убиты 25 человек, по центру Чернигова 17 апреля 2024-го, когда погибло 18 человек, и по селу Гроза на Харьковщине, где погибло 59 человек.

Религиозные деятели

В пакет попали 9 представителей Русской православной церкви и связанных с ней структур за то, что они:

публично призывали убивать украинцев;

открыто поддерживают российскую агрессию;

используют религию для пропаганды и оправдания вторжения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в апреле Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций против россиян, которые обеспечивают ВПК врага. Часть из компаний, которые попали под санкции, участвовали в строительстве Керченского моста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!