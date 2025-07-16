Зеленский согласовал состав нового Кабмина: Арахамия обнародовал список

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил кандидатов на должности в обновленном Кабинете министров. На совещании говорили об обороне и "укреплении нашей устойчивости".

Видео дня

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram. По его словам, Верховная Рада рассмотрит кандидатуры на ближайшем заседании.

Так, новым премьер-министром будет Юлия Свириденко, а ее предшественник на посту Денис Шмыгаль станет министром обороны Украины. Действующий глава Минэнерго Герман Галущенко возглавит министерство юстиции, а его пост займет министр экологии Светлана Гринчук.

Действующий глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров останется на своей должности, а также станет первым вице-премьер-министром Украины. А вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции станет Тарас Качка.

Алексей Кулеба будет вице-премьер-министром и министр развития инфраструктуры и территорий.

Алексей Соболев станет министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, а министром социальной политики, семьи и единства Украины – Денис Улютин.

Остальные чиновники останутся на своих должностях: министерство молодежи и спорта и дальше будет возглавлять Матвей Бедный, министром по делам ветеранов будет Наталья Калмыкова, главой МВД останется Игорь Клименко, главой МИД – Андрей Сибига, министром финансов – Сергей Марченко, министр здравоохранения – Виктор Ляшко и глава МОН – Оксен Лисовой.

"Очень важный разговор об обороне, укреплении нашей устойчивости. Президент поблагодарил депутатов за работу, за поддержку необходимых для обороны и евроинтеграции законопроектов. Сейчас Украина находится на новом этапе борьбы за независимость, который требует усиления как внутри страны, так и в работе с партнерами. Это, в свою очередь, диктует кадровые изменения в команде", – добавил Арахамия.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Таким образом, все правительство ушло в отставку. Решение поддержал 261 народный избранник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!