Украинцам в других странах дали совет: как действовать в случае кражи загранпаспорта. Инструкция

Несмотря на то, что заграничный паспорт является обязательным документом для пересечения границы гражданами Украины, его утеря или кража во время путешествия или рабочей поездки за границу (то есть когда время для возвращения ограничено) – это ситуация, которую вполне можно решить. Для этого необходимо следовать четкому алгоритму действий, который включает обращение в полицию и украинское консульство.

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Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины. "Прежде всего – не паникуйте. Такие ситуации, к сожалению, не являются исключительными", – советуют дипломаты.

Что делать в первую очередь: пошаговая инструкция

Обращение в полицию

Первым шагом является посещение ближайшего отделения местной полиции. Там необходимо составить заявление и получить официальный документ – справку или протокол о факте утери или хищения паспорта. Даже ждать результатов розыска документа не нужно.

Посещение консульства

Полученную справку следует подать в ближайшее консульское учреждение или консульский отдел посольства Украины. Вместе со справкой следует предоставить любые имеющиеся документы, подтверждающие личность и гражданство (например, внутренний паспорт). Если их нет, консульская служба направит запрос в Украину для подтверждения данных.

Оформление временного документа

После успешной проверки личности и подтверждения гражданства консул оформляет "белый паспорт" – удостоверение личности для возвращения в Украину, получившее свое название из-за цвета обложки.

Возвращение в Украину с полученным удостоверением.

Уже после возвращения следует обратиться в Государственную миграционную службу, чтобы сообщить об утере документа и оформить новый. Для этого потребуются внутренний паспорт гражданина Украины и квитанция об оплате услуги. Срочный документ оформляется в течение 7 рабочих дней, а несрочный – 20.

Особенности "белого паспорта"

Удостоверение личности для возвращения в Украину имеет ограниченный функционал:

его срок действия не превышает 30 дней ;

превышает ; документ дает право исключительно на возвращение в Украину ;

; позволяет находиться только на территории государства, в котором находится лицо, а также вернуться на родину.

Важное уточнение: «белый паспорт» может оформить как совершеннолетний гражданин Украины, так и один из родителей/опекунов для несовершеннолетнего ребенка.

Как обезопасить себя: советы экспертов

В миграционной службе советуют:

перед поездкой сохранить полезные контакты украинского посольства или консульства Украины в стране, которую собираетесь посетить (они есть на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины);

в стране, которую собираетесь посетить (они есть на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины); хранить загранпаспорт отдельно от денег и ценностей на случай кражи;

и ценностей на случай кражи; сделать ксерокопии своих основных документов и хранить их отдельно от оригиналов;

и хранить их отдельно от оригиналов; не оставлять свои вещи и документы без присмотра, не сдавать их в залог и не передавать третьим лицам.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом украинским пенсионерам после получения нового паспорта или ID-карты необходимо обновить паспортные данные в Пенсионном фонде; это можно сделать онлайн через личный кабинет ПФУ. Если этого не сделать, при последующей идентификации может возникнуть несоответствие данных, из-за чего процедуру не удастся пройти с первой попытки и могут возникнуть проблемы с выплатами.

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