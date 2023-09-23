'Канада всегда будет поддерживать Украину': Трюдо и Зеленский договорились об увеличении военной помощи. Фото и видео

Канада заявила о долгосрочной поддержке Украины. В течение следующих трех лет Оттава передаст Киеву 50 бронемашин – боевых и эвакуационных, а также будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

О расширении помощи сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита парламента страны украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что такое многолетнее обязательство обеспечит предполагаемую и стабильную поддержку нашего государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам Трюдо, на строительство бронемашин будет выделено 483 млн долларов США (650 млн канадских долларов). Они будут производиться в канадском городе Лондон в провинции Онтарио.

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Кроме того, страна направит инструкторов для обучения украинских летчиков и техников на современных самолетах F-16. Благодаря этому наши военные смогут максимально эффективно использовать передаваемые истребители.

С начала полномасштабной войны Канада предоставила Украине помощь на сумму около 9 млрд канадских долларов, что равно приблизительно 6,6 млрд долларов США. Речь идет о военной, гуманитарной и финансовой составляющей, отметил Трюдо.

В свою очередь президент Зеленский в Telegram поблагодарил Канаду и премьера Трюдо за новый пакет оборонной поддержки – боевые бронемашины и бронированные машины для эвакуации.

"Канада – один из самых больших наших доноров, это очень важно. И я благодарен за готовность продолжить такую поддержку", – отметил глава государства.

Кроме того, президент отметил решение правительства Канады закупить для нужд Украины новую партию ракет для систем ПВО, назвав его очень своевременным. Ведь Россия ежедневно наносит удары ракетами и иранскими "шахедами" по нашим городам, нашей гражданской инфраструктуре.

Напомним, в рамках поездки в Канаду Зеленский посетил парламент страны и обратился к канадским политикам. Президент поблагодарил государство и его народ за поддержку и помощь Украине.

В своей речи глава нашего государства подчеркнул: то, что Россия делает с Украиной – это геноцид.

"Российская агрессия должна закончиться нашей победой, чтобы Россия никогда не вернула геноцид в Украину и даже не пыталась это сделать. Москва должна проиграть – раз и навсегда. И она проиграет!" – убежден Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский и Трюдо подписали в Канаде ряд двусторонних документов, в том числе обновленное Соглашение о свободной торговле между двумя государствами. Этот документ поможет создать новый благоприятный климат для экономических отношений между Украиной и Канадой.

– Зеленский сообщил, что в повестке дня переговоров с Трюдо было обсуждение оборонного сотрудничества и реализация Формулы мира. Он назвал переговоры "как всегда плодотворными".

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