Зеленский и Трюдо в Оттаве подписали обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду встретился с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Они подписали ряд двусторонних документов, в том числе обновленное Соглашение о свободной торговле между двумя государствами.

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства. Там пояснили, что этот документ поможет создать новый благоприятный климат для экономических отношений между Украиной и Канадой.

Новое соглашение будет способствовать развитию торговли товарами и услугами, инвестициям, формированию развитой конкурентоспособной рыночной экономики в соответствии с национальными приоритетами, развитию ее ключевых отраслей, а также реализации системных реформ и повышению общего благосостояния населения.

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Также во время встречи Зеленского и Трюдо был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЧАО "Укргидроэнерго" и канадской компанией "Эйкон Констракшн Глобал Сервисес Инкорпорейтед" по сотрудничеству в строительстве гидроэлектростанций в Украине.

"Документ предусматривает проработку возможного участия канадской AECON в строительстве Каневской ГАЭС и Каховской ГЭС. Меморандум скрепили подписями генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота и основатель и глава "Эйкон Групп Инкорпорейтед" Джон М. Бек", – говорится в сообщении.

Напомним, что 22 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в Канаду и встретился с премьер-министром Джастином Трюдо. Они подписали соглашение о продолжении укрепления экономических связей между странами.

Также Зеленский посетил парламент страны и обратился к канадским политикам. Президент поблагодарил Канаду и ее народ за поддержку и помощь Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ писали, что Канада планирует дополнительно выделить Украине 650 миллионов канадских долларов (примерно 500 миллионов долларов США) в течение трех лет в качестве помощи в области обороны. Оттава также пришлет экспертов-тренеров по использованию и обслуживанию самолетов F-16.

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