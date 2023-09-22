'Российская агрессия должна завершиться нашей победой': Зеленский обратился к парламенту Канады. Видео

В пятницу, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. В рамках своей поездки он посетил парламент страны и обратился к канадским политикам.

Президент поблагодарил Канаду и ее народ за поддержку и помощь Украине. Трансляцию обращения показали в Facebook Зеленского (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте новость далее).

Первым в парламенте выступил канадский премьер Джастин Трюдо. Он рассказал о помощи, которую его страна оказывает Киеву в борьбе с российской агрессией и заверил, что она будет продолжаться до тех пор, пока это понадобится. Трюдо сообщил, что Канада выделит Украине $482 миллионов из которых передаст больше танков Leopard 2 и введет новые санкции против РФ.

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Помощь будет долгосрочной (на 3 года): часть денег пойдет на строительство 50 бронемашин и 50 санитарных машин. Также страна направит своих инструкторов и техников обучать украинских пилотов на F-16. Политик завершил свою речь словами "Слава Украине" и пригласил к слову Зеленского.

Президента Украины парламент Канады встретил аплодисментами.

Ожидается, что после выступления в парламенте Зеленский вместе с премьер-министром Джастином Трюдо отправятся в Торонто, где встретятся с канадскими бизнес-лидерами, чтобы "усилить инвестиции частного сектора в будущее Украины".

После этого два лидера примут участие в мероприятии с украинско-канадской общиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого президент Украины встречался с американским лидером Джо Байденом. С ключевым союзником в войне против России Зеленский говорил о контрнаступлении ВСУ и ракетах ATACMS, предоставление которых ожидается от США.

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