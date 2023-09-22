Зеленский прибудет с визитом в Канаду: в Трюдо раскрыли подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 21-22 сентября посетит Канаду и встретится с премьер-министром Джастином Трюдо. Оба примут участие в церемонии подписания соглашения о продолжении укрепления экономических связей между странами.

В поездке украинского лидера будет сопровождать первая леди Елена Зеленская. Об этом информирует сайт канадского премьера (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в Оттаве Трюдо встретится с Зеленским, чтобы подтвердить со стороны Канады постоянную военную, экономическую, гуманитарную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от жестокой агрессивной войны России.

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В то же время ожидается, что поле подписания двусторонних соглашений украинский президент выступит с обращением в парламент Канады.

Затем лидеры поедут в Торонто, где встретятся с представителями канадского бизнеса, "чтобы усилить инвестиции частного сектора в будущее Украины". Кроме того, они посетят мероприятие с украинско-канадской общиной.

В преддверии встречи с Зеленским премьер Канады повторил свои слова о том, что украинский народ является "острием копья, определяющего будущее ХХІ века". Он заявил, что его страна непоколебимо поддерживает украинцев, борющихся за свой суверенитет и демократию, а также за наши общие ценности – уважение верховенства права, свободы и самоопределения.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Зеленского в Канаде, чтобы продолжить нашу поддержку Украины и украинского народа, борющегося с последствиями жестокой агрессивной войны России", – сказал Трюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого президент Украины встречался с американским лидером Джо Байденом. С ключевым союзником в войне против России Зеленский говорил о контрнаступлении ВСУ и ракетах ATACMS, предоставление которых ожидается от США.

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