Канада передаст Украине бронетранспортеры ACSV: на что они способны на поле боя

Украина до конца 2025 года получит от Канады все 50 бронетранспортеров ACSV, которые еще в 2023 году в рамках военной помощи обещало нашей стране канадское правительство. Более того, первые восемь из этих машин уже переданы и находятся в Польше.

Об этом во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" сообщил министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти. Он подтвердил, что восемь ACSV "были доставлены в Польшу и сейчас направляются в Украину".

"Украинцы доблестно борются на передовой против незаконной и ничем не спровоцированной войны России. Этот пакет комплексной военной помощи позволит Украине продолжить борьбу за свободу, территориальную целостность и демократию. Канада выражает искреннюю поддержку храбрости и силе украинцев, и мы будем продолжать поддерживать Украину, которая защищает свой суверенитет, независимость и территориальную целостность", – отметил Дэвид Дж. Макгинти.

Что еще получит Украина

Указанные первые восемь ACSV входят в пакет военной помощи, о котором премьер Канады Марк Карни объявил в Киеве в конце августа. Дэвид Макгинти во время "Рамштейна" уточнил, что еще в этом пакете.

Это "критически важное оборудование для Украины, включая бронетехнику, медицинское оборудование, запасные части, стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка и другое крайне необходимое оборудование и материалы". Сумма – 835 миллионов канадских долларов.

Еще 680 миллионов долларов (500 миллионов долларов США) на закупку пакета военного оборудования по программе PURL.

220 миллионов долларов – на приобретение беспилотников, средств борьбы с беспилотниками и средств радиоэлектронной борьбы, включая инвестиции в совместные между украинской и канадской промышленностью предприятия.

Отдельно Канада предоставит 100 миллионов долларов на поставку боеприпасов и взрывчатки в рамках Чешской инициативы по боеприпасам.

И еще Канада предоставит 165 миллионов долларов "на поддержку текущей работы в рамках Коалиций оборонных возможностей"

Что такое "супербизоны" ACSV

ACSV – это аббревиатура Armoured Combat Support Vehicle, что означает "боевая бронированная вспомогательная машина". Другое название уже четвертого поколения этих колесных боевых бронированных машин – Super Bison. Украина стала третьей страной после Канады и Саудовской Аравии, получившей на вооружение "Супербизонов".

Согласно спецификациям производителя ACSV является БМП, то есть машина предназначена для перевозки пехотинцев до и на поле боя. Но военные утверждают, что Super Bison может быть предназначен для различных целей и задач.

Когда канадская армия заказывала ACSV (всего – 360 бронемашин), то получила Super Bison в восьми вариантах: бронетранспортеры, санитарные машины, машины управления и контроля, машины радиоэлектронной борьбы, инженерные машины, коммерческие автомобили, эвакуационные и технические спасательные машины, а также мобильные мастерские.

Эти машины имеют улучшенный уровень защиты, который не способны пробить пулеметные пули калибра 14,5 со всех сторон 30-мм бронебойные снаряды в лобовой проекции. Но на ACSV можно добавить и дополнительную модульную броню.

Двигатель "Супербизона" с автоматической 7-ступенчатой коробкой передач и мощностью в 450 лошадиных сил позволяет разогнать машину по трассе до 100 км/ч и до 40 км/ч по бездорожью. Дальность хода на одной заправке составляет 600 км.

Бронетранспортер оснащен спаркой двух пулеметов 7,62-мм и имеет возможность дополнительно установить еще один поворотный 7,62-мм пулемет и 76-мм гранатомет. Точность огня обеспечивается цифровой системой управления огнем, лазерным дальномером, мощной оптикой и тепловизором.

ACSV способна преодолевать траншеи шириной до 2 метров и вертикальные препятствия высотой до 60 см. Машина может подниматься на склоны 60% и боковые склоны 30%.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания в формате "Рамштайн" 9 сентября назвал основные направления, реализация которых для Украины "критически важна". В частности, "насущным вопросом" были названы дополнительные 10 систем Patriot, а также ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK.

Также насущными министр обороны Украины определил вопросы изготовления дронов.

