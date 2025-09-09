10 систем Patriot и ракеты к ним: Шмыгаль на 'Рамштайн' назвал потребности Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 9 сентября назвал вопросы, реализация которых для Украины "критически важна" для адекватного ответа на эскалацию со стороны страны-агрессора. Среди прочего он определил "регулярные поставки пакетов вооружений", а также "санкции, чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны".

Глава оборонного ведомства отметил, что Кремль "продолжает эскалацию". Поэтому "наш ответ должен основываться на силе", подчеркнул Денис Шмыгаль.

"Нужны дополнительные 10 систем Patriot, а также ракеты для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK. Этот вопрос насущный, ведь Россия планирует новые удары по нашей энергетике и инфраструктуре. Мы благодарны Германии за закупку двух зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3", – сказал он.

Что нужно стране сейчас

По словам министра, для Украины критически важно активно реализовывать инициативу PURL – то есть, "Перечень приоритетных потребностей Украины", по которому страны-партнеры закупают вооружение для ВСУ.

"Нам нужен четкий график регулярного финансирования и поставки пакетов вооружений", – отметил Денис Шмыгаль.

Также нужны шесть миллиардов долларов на производство дронов – по определению министра, это производство "перехватчиков для защиты нашей экономики и гражданского населения"; "FPV, чтобы удерживать фронт"; и отдельное производство ударных дронов для ударов вглубь страны-агрессора "для продолжения давления на российское военное производство".

Что еще могут сделать партнеры

Нужны также "санкции и конфискация замороженных российских активов" – глава оборонного ведомства отметил, что "экономическое давление должно усиливаться, чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны".

Отдельно Шмыгаль предложил заложить 60 млрд долларов в бюджетах стран-партнеров на 2026 год "для защиты Европы и Украины".

"Только вместе мы можем победить. И только вместе можем обеспечить мир в Европе", – подчеркнул он.

Что предшествовало

Предыдущее, то есть 29-е, заседание Контактной группы по вопросам Украины состоялось 21 июля. Тогда председательствовали Германия и Великобритания. На заседании присутствовали министры обороны и их заместители из 52 стран; США представлял посол при НАТО Мэтью Уитакер.

А во время 28-го "Рамштейна" было принято решение о совместном производстве украинского оружия в странах-партнерах для нашего государства. Все произведенное на таких предприятиях будет идти на нужды украинской армии, пока идет война.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается создание указанных совместных предприятий по производству оружия. В частности, впервые в истории наша страна начала строить совместный завод с Данией на территории последней.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, "за время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, – это украинское оружие, и это сильное оружие".

