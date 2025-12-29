"Какой стыд – вы погибаете за чужую страну": Трамп обратился к американцам, которые воюют на стороне Украины

В воскресенье 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров по мирному соглашению. Встреча состоялась в частной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Во время брифинга Дональд Трамп публично обратился к американцам, которые воюют на стороне Украины.

После почти трехчасовых переговоров лидеры вышли к прессе и ответили на вопросы журналистов. Один из них касался граждан США, которые погибли во время боевых действий в Украине.

Брифинг транслировала пресс-служба Белого дома на официальном YouTube-канале. Вопрос президенту США задал корреспондент Deutsche Welle в Вашингтоне Миша Комадовский. Он напомнил, что почти 100 американских граждан погибли в Украине, и поинтересовался, что Трамп хотел бы сказать их семьям.

Ответ Трампа был коротким и эмоциональным. Он начал с оценки ситуации, подчеркнув, что сообщение, по его мнению, является очевидным.

Далее прозвучала фраза: "Ну, слушайте, сообщение настолько очевидно. Какой стыд. Они погибли в чужой стране. Некоторые из них были известными людьми. Но очень печально, что такое произошло".

Как прошла встреча Зеленского с Трампом

28 декабря в частной резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида, США) состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа с участием делегаций обеих стран. Перед встречей лидеры сделали короткие заявления для журналистов.

Переговоры продолжались 2 часа 30 минут и стали самым длинным разговором Зеленского и Трампа. После них президенты продолжили телефонные консультации с европейскими лидерами.

Уже во время брифинга Дональд Трамп заявил, что во время переговоров удалось достичь значительной детализации, а стороны приблизились к урегулированию. По его словам, в переговорах о мире остался один или два открытых вопроса, среди которых территориальный. Он добавил, что Европа будет отвечать за большую часть гарантий безопасности, а США будут помогать, и назвал состав рабочей группы США по Украине.

Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90 процентов. По его словам, гарантии безопасности в целом согласованы полностью, гарантии от США и Европы – на 90 процентов, военное измерение – на 100 процентов, а план восстановления Украины финализируется. Зеленский выразил надежду, что решение по всем документам будет найдено уже в январе, и подчеркнул, что вопрос территорий должен решаться с уважением к украинскому закону и народу.

Как сообщал OBOZ.UA, после переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности своего визита в Украину. Он акцентировал, что рассматривает такой шаг прежде всего из гуманитарных соображений. По словам Трампа, вопрос сохранения человеческих жизней остается ключевым на фоне полномасштабной войны.

Также напомним,переговоры между Украиной и США начались с ланча. Участников угощали различными блюдами, а на десерт подали именной торт президента США. Зато журналистам Трамп предложил "посидеть на улице и немного поесть".

