Каким украинцы видят будущее Украины через 10 лет и что считают наибольшей угрозой: результаты опроса

Большинство украинцев сохраняют веру в позитивное будущее страны, несмотря на войну и внутренние вызовы. В то же время уровень оптимизма несколько снизился по сравнению с началом года.

Главными угрозами граждане называют как российскую агрессию, так и коррупцию во власти. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Уровень оптимизма относительно будущего Украины

Социологи продолжают отслеживать долгосрочные настроения украинцев, предлагая им выбрать между двумя сценариями развития событий через 10 лет – оптимистическим и пессимистическим. Первый предусматривает Украину как успешного члена Европейского Союза, второй – как разрушенную страну.

По результатам последнего опроса, 63% украинцев оптимистично оценивают будущее государства. В январе 2026 года этот показатель составлял 66%, то есть зафиксировано незначительное снижение.

В то же время доля пессимистично настроенных граждан выросла – с 22% в январе до 25% сейчас. Несмотря на это, общий уровень оптимизма в обществе остается довольно высоким.

Что украинцы считают самой большой угрозой

В феврале 2026 года респондентов спрашивали в открытом формате о главных вызовах для страны. В таком случае 65% опрошенных назвали войну и связанные с ней проблемы, тогда как 29% – коррупцию.

Однако в рамках отдельного исследования социологи предложили украинцам выбрать между двумя конкретными вариантами: коррупцией во власти и военной агрессией России.

В этом случае 54% респондентов назвали большей угрозой именно коррупцию. Зато 39% считают более опасной российскую военную агрессию. Еще 7% не смогли определиться с ответом.

По сравнению с маем 2024 года, доля тех, кто не имел четкой позиции, уменьшилась. Зато больше украинцев начали определяться с одной из двух ключевых угроз.

Как угрозы влияют на оптимизм

Исследование также показало, что восприятие главной угрозы напрямую связано с уровнем оптимизма граждан.

Среди тех, кто считает наибольшей угрозой войну, 72% остаются оптимистами относительно будущего Украины, тогда как только 16% – пессимистами.

Зато среди респондентов, которые в первую очередь говорят о коррупции, оптимистов меньше – 57%, а доля пессимистов достигает 32%.

Таким образом, украинцы, которые акцентируют внимание на внутренних проблемах, в частности коррупции, демонстрируют более низкий уровень веры в позитивное развитие страны в долгосрочной перспективе.

Напомним, большинство украинцев выступают против отвода Вооруженных сил Украины с подконтрольной части Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от западных союзников. Категорически неприемлемым этот шаг считают более 60% наших соотечественников, пусть и со "скрипом", но мог бы согласиться на отказ от Донетчины ради мира примерно каждый третий респондент.

Как сообщал OBOZ.UA, подавляющее большинство украинцев скептически оценивают перспективы нынешних мирных переговоров. Лишь четверть граждан верят, что они могут привести к устойчивому миру.

