Сколько украинцев верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру: результаты опроса

Подавляющее большинство украинцев скептически оценивают перспективы нынешних мирных переговоров. Лишь четверть граждан верят, что они могут привести к устойчивому миру.

В то же время настроения общества остаются стабильными и почти не меняются в течение последних месяцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС.

По данным исследования, 71% украинцев не верят, что текущие переговоры способны завершить войну и обеспечить длительный мир. Зато 25% респондентов выразили оптимизм относительно такого сценария.

Социологи отмечают, что с начала 2026 года эти показатели практически не изменились, что свидетельствует о сложившемся и устойчивом скепсисе в обществе.

Главной причиной недоверия к переговорам украинцы называют позицию России. Еще в январе большинство опрошенных – 52% – объясняли свой скепсис тем, что не видят признаков готовности России прекратить войну. Среди других причин – затянутость самого процесса переговоров без результата, а также сомнения в достаточности усилий со стороны украинской власти и поддержки Запада.

При этом социологи обращают внимание на важный нюанс: украинцы могут поддерживать сам факт переговоров как политического инструмента, но не рассматривают их как реальный путь к миру. Для многих это способ продемонстрировать международному сообществу, что именно Россия является стороной, которая блокирует достижение договоренностей.

Отдельно в исследовании анализировалось отношение к возможным компромиссам. В частности, 62% респондентов категорически против передачи России всего Донбасса даже в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

В то же время 33% допускают такую возможность, хотя большинство из них признают, что это очень сложное и нежелательное решение. Еще 5% не смогли определиться со своей позицией.

По сравнению с февралем 2026 года количество тех, кто категорически отвергает такие уступки, даже выросло – с 57% до 62%. Зато доля тех, кто готов согласиться на подобный компромисс, уменьшилась.

Социологи также отмечают, что поддержка любых мирных инициатив значительно снижается, если уточнять условия гарантий безопасности. В частности, когда речь идет об отсутствии прямого военного присутствия партнеров или ограниченной помощи, уровень поддержки таких сценариев среди украинцев существенно падает.

