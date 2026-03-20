Сколько украинцев верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру: результаты опроса

Ольга Ганюкова
Участники акции солидарности с Украиной в Кракове (Польша) 18 июня 2025 года. Иллюстрация

Подавляющее большинство украинцев скептически оценивают перспективы нынешних мирных переговоров. Лишь четверть граждан верят, что они могут привести к устойчивому миру.

В то же время настроения общества остаются стабильными и почти не меняются в течение последних месяцев. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС.

По данным исследования, 71% украинцев не верят, что текущие переговоры способны завершить войну и обеспечить длительный мир. Зато 25% респондентов выразили оптимизм относительно такого сценария.

Социологи отмечают, что с начала 2026 года эти показатели практически не изменились, что свидетельствует о сложившемся и устойчивом скепсисе в обществе.

Главной причиной недоверия к переговорам украинцы называют позицию России. Еще в январе большинство опрошенных – 52% – объясняли свой скепсис тем, что не видят признаков готовности России прекратить войну. Среди других причин – затянутость самого процесса переговоров без результата, а также сомнения в достаточности усилий со стороны украинской власти и поддержки Запада.

При этом социологи обращают внимание на важный нюанс: украинцы могут поддерживать сам факт переговоров как политического инструмента, но не рассматривают их как реальный путь к миру. Для многих это способ продемонстрировать международному сообществу, что именно Россия является стороной, которая блокирует достижение договоренностей.

Отдельно в исследовании анализировалось отношение к возможным компромиссам. В частности, 62% респондентов категорически против передачи России всего Донбасса даже в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

В то же время 33% допускают такую возможность, хотя большинство из них признают, что это очень сложное и нежелательное решение. Еще 5% не смогли определиться со своей позицией.

По сравнению с февралем 2026 года количество тех, кто категорически отвергает такие уступки, даже выросло – с 57% до 62%. Зато доля тех, кто готов согласиться на подобный компромисс, уменьшилась.

Социологи также отмечают, что поддержка любых мирных инициатив значительно снижается, если уточнять условия гарантий безопасности. В частности, когда речь идет об отсутствии прямого военного присутствия партнеров или ограниченной помощи, уровень поддержки таких сценариев среди украинцев существенно падает.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что более половины украинцев выступает против вывода войск с Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности. На протяжении нескольких волн опроса социологи зафиксировали стабильно критическое отношение к такому предложению.

