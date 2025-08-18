Как только будет прекращение огня: Британия может направить военных инструкторов и инженеров в Украину – The Telegraph

Великобритания рассматривает возможность отправки первых военных инструкторов и инженеров в Украину для помощи с восстановлением Сил обороны уже в течение недели после согласованного прекращения огня. А в дальнейшем в короткие сроки – увеличить их количество до нескольких сотен.

Видео дня

Об этом 17 августа сообщило издание The Telegraph. Отмечается, что на Коалиции желающих премьер-министр Кир Стармер обязался рассмотреть возможность размещения британских "сапог на земле и самолетов в воздухе", хотя идея массового развертывания войск страны для обеспечения безопасности украинцев отошла в прошлое.

Инструкторов могут отправить за неделю

Британский премьер ранее уже выражал готовность развернуть в Украине контингент королевских вооруженных сил для поддержания режима прекращения огня вдоль линии разграничения украинских и оккупационных российских сил, однако эта идея больше не обсуждается.

Зато сейчас речь идет о намерениях Лондона, в случае договоренности Киева и Москвы об остановке активных боевых действий и прекращении обстрелов, направить сотни британских военных инструкторов и инженеров, чтобы помочь с восстановлением ВСУ.

"Ожидается, что первые развертывания состоятся в течение недели после прекращения огня, а в течение следующих недель присутствие Великобритании значительно усилится", – говорится в публикации.

Среди прочего, британское правительство также планирует активно присоединиться к усилиям Коалиции желающих по обеспечению безопасности воздушного и морского пространства Украины.

Так, Великобритания готова направить для этого истребители Eurofighter Typhoon и F-35 Королевских ВВС, а также специализированные суда и персонал своих Военно-морских сил в созданную Турцией, Румынией и Болгарией Черноморскую оперативную группу для ускорения разминирования в Черном море.

Как пишет The Telegraph, в Лондоне убеждены, что благодаря таким инициативам удастся гарантировать безопасность воздушного пространства Украины и в дальнейшем восстановить даже международное гражданское авиасообщение. А еще создать безопасный доступ к украинским морским портам, что в итоге даст толчок экономике Украины и будет способствовать усилению боеспособности ее армии.

Что предшествовало

Вопрос развертывания миротворческих сил в Украине начали снова обсуждать в последние дни, когда лидеры стран-партнеров проводят многочисленные телефонные разговоры и собираются на заседаниях на фоне американско-российского саммита на Аляске, состоявшегося 15 августа. Министр обороны Великобритании Джон Гили объяснил: если же перемирие будет достигнуто, британская армия в таком случае готова взять на себя обязательства по мониторингу и укреплению режима прекращения огня.

17 августа в Брюсселе состоялось заседание Коалиции желающих, на которой стороны выразили готовность развернуть многонациональные силы в Украине, но только после завершения боевых действий. Напомним, что в объединение входят 30 стран: Великобритания и Франция как лидеры, а также другие страны ЕС и НАТО.

До этого последний раз мыслями о размещении иностранных войск в Украине союзники периодически делились весной 2025 года: в Польше заявляли, что не будут делать такого, а в Германии признавались, что европейские лидеры в целом далеки от переговоров по этому поводу.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский дал понять, что любое обсуждение параметров будущего мирного соглашения между Россией и Украиной возможно исключительно после прекращения огня. Киев в качестве стартовой точки для обсуждения предлагает текущую линию соприкосновения, никакие договоренности без участия нашей страны невозможны, однако Кремль упорно отказывается от прямого диалога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!