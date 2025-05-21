Имеет другую цель: Туск заявил, что Польша не будет отправлять своих военных в Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск поставил точку в вопросе об отправке польских войск в Украину. Он заявил, что Варшава не будет отправлять своих военнослужащих в нашу страну.

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Об этом политик 20 мая сказал TVP Info. Он объяснил, что Польша имеет другую цель, которая предусматривает охрану собственной границы, а также передачу военной помощи Украине.

"Мы не будем отправлять польские войска в Украину. Наша цель – охранять границу с Россией и Беларусью, и организовать центр передачи оружия и помощи Украине", – заявил Туск.

Так он ответил на вопрос о словах генерала Кита Келлога, специального посланника президента США Дональда Трампа по вопросам Украины.

Напомним: Келлог заявил, что Соединенные Штаты обсуждают размещение иностранного контингента на территории правого берега Украины в рамках будущих гарантий безопасности. По его словам, речь идет о войсках стран-лидеров "коалиции желающих" – Великобритании, Франции, Германии, Польши.

Чиновник сказал, что Вашингтон обсуждает такое развертывание войск к западу от Днепра.

В Польше опровергли слова Келлога. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша как член Североатлантического альянса удерживает восточный фланг НАТО.

Поэтому руководство Польши в рамках "коалиции желающих" не рассматривает возможности отправки своих войск в Украину – ни сейчас, ни в дальнейшем. Со своей стороны глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил слова коллеги.

Добавим, что Сикорский говорил, что отправку в Украину европейского миротворческого контингента рассматривают в рамках формата Weimar+, в который также входит Польша. С позицией России в этом вопросе считаться не собираются, только Украина может решать, войска каких государств имеют право находиться на ее территории, отмечал он.

Однако в совместном заявлении группы Weimar+ говорилось лишь о необходимости переговоров о мире в Украине и о насущной необходимости согласия России на 30-дневное прекращение огня "без промедлений".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, на данный момент только шесть стран из 30, входящих в "коалицию желающих", выразили готовность направить свой военный контингент в Украину. Среди них – Великобритания, Франция, а также три страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония.

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