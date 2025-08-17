'Нам нужны реальные переговоры': Зеленский – о требованиях Путина, необходимости прекращения огня и гарантиях безопасности для Украины

Любое обсуждение параметров будущего мирного соглашения между Россией и Украиной возможно исключительно после прекращения огня. Украина в качестве стартовой точки для обсуждения предлагает текущую линию соприкосновения, никакие договоренности без участия нашего государства невозможны, Москва же упорно отказывается от прямых переговоров с Киевом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Брюсселе. Он также добавил, что одной из гарантий безопасности для Украины Киев видит членство в Европейском Союзе.

Что сказал Зеленский

Прежде всего президент Украины отметил, что безусловное прекращение огня должно стать предпосылкой для начала любых переговоров о завершении войны.

"По требованиям [российского диктатора Владимира] Путина невозможно "пройтись" под давлением оружия. Необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что завершить войну возможно только путем реальных переговоров, а не их имитации.

"Нам нужны реальные переговоры. Это означает, что они могут начаться там, где находится линия фронта сейчас. Территориальные вопросы должны обсуждаться только во время трехсторонней встречи, Россия не демонстрирует, что хочет такую", – подчеркнул президент.

Требование Москвы отдать России без боя всю Донецкую область Зеленский считает абсолютно безосновательным: по его словам,"у Путина нет никаких успехов" в этом регионе – несмотря на то, что Россия пытается захватить Донбасс уже около 12 лет.

Также президент Украины признался, что, несмотря на разговор с Трампом после саммита на Аляске, он до сих пор не знает, о чем реально президент США говорил с российским диктатором.

Важным пунктом любого потенциального мирного соглашения, подчеркнул Зеленский, должны стать реальные и надежные гарантии безопасности.

"Мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности... Гарантии безопасности – это сильная армия, это может дать только Украина. Финансирование этой армии – это может дать только Европа. Оружие для этой армии – это может дать наше внутреннее производство, европейское производство. Но есть дефицитные вещи, которые есть только в США. Вот, я считаю, гарантии безопасности", – подчеркнул президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 17 августа Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с фон дер Ляйен и участия в "коалиции желающих". На следующий же день он в сопровождении президента Еврокомиссии и ряда европейских лидеров полетит в Вашингтон на встречу с Трампом.

Кто именно будет поддерживать президента Украины во время разговора в Белом доме – мы подробно рассказывали.

