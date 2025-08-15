Британия готова ввести войска в Украину, но при одном условии: Хили раскрыл детали

Британские войска могут перебросить на территорию Украины в случае окончания боевых действий. Если перемирие все же будет достигнуто, британская армия в таком случае готова взять на себя обязательства по мониторингу и укреплению режима прекращения огня.

Накануне саммита США – Россия на Аляске в Британии подчеркнули, что привержены делу содействия обеспечению мира. Об этом в интервью BBC заяви министр обороны Великобритании Джон Хили.

Британия будет готова с первого дня перемирия

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что правительство готово ввести британские войска на территорию Украины, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Хили подчеркнул, что "Коалиция желающих" готова к "первому дню" прекращения огня, чтобы помочь обеспечить мир в Украине.

"В условиях прекращения огня мы готовы разместить британские войска на территории Украины. Мы готовы действовать с первого дня", – заявил Хили.

Хили заявил, что вопросы о том, что будут делать британские силы в Украине в случае возобновления российского нападения, являются "гипотетическими". В то же время он отметил, что принцип заключается в том, что "любые британские силы имеют право защищать себя в случае нападения".

Также британский министр подчеркнул, что главная цель коалиции добровольных союзников, которую пытались создать Великобритания и Франция, заключалась в том, чтобы помочь Украине "обрести уверенность", а также помочь ей восстановить свои вооруженные силы для обеспечения будущего сдерживания России.

"В конечном итоге, сильнейшим сдерживающим фактором против повторного вторжения или перегруппировки сил и возобновления агрессии России против Украины является сила Украины", – сказал Хили.

Что предшествовало

Накануне саммита на Аляске премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег президента США Дональда Трампа, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. При этом он подчеркнул, что Украина должна быть привлечена к любому урегулированию по прекращению боевых действий. Также британский премьер недавно принял в Лондоне украинского президента Владимира Зеленского. Разговор политиков касался ожиданий от предстоящего саммита США и РФ на Аляске и гарантий безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Евросоюза призвали Дональда Трампа защищать интересы Украины и Европы. В совместном заявлении, обнародованном ночью 10 августа, они отметили, что менять границы силой в современном мире – недопустимо.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что требование РФ демилитаризировать Украину представляет собой "абсолютную красную линию" для европейцев.

