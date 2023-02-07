Игорь Клименко назначен руководителем МВД: подробности

Верховная Рада 7 февраля большинством голосов назначила Игоря Клименко министром внутренних дел Украины. За соответствующее постановление проголосовали 321 депутат.

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19 депутатов воздержались, еще столько же пропустили голосования; против назначения Клименко не высказался никто из народных избранников. Результаты голосования обнародовал депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

А нардеп Ярослав Железняк рассказал о голосовании по фракциям:

– "Слуга народа" – 224,

– "Европейская солидарность" – 0,

– "Батьківщина" – 18,

– "Платформа за жизнь и мир" – 18,

– "За будущее" – 13,

– "Голос" – 1,

– "Довіра" – 13,

– "Восстановление Украины" – 17,

– Внефракционные – 17.

После гибели руководителя ведомства Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах 18 января Клименко возглавлял структуру в статусе исполняющего обязанности.

Что известно о новом главе МВД

Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. Высшее образование получил в Харьковском военном университете, после чего три года отслужил в ракетных войсках Вооруженных сил Украины. Участвовал в миротворческой миссии объединенных сил ООН в Югославии.

Дальнейшее профессиональное образование Клименко получил сначала заочно в Одесском государственном университете, а позже – в Днепропетровском национальном университете внутренних дел. А в 1998 году стал психологом в Харьковском управлении МВД.

В 2014 году, после завершения Революции Достоинства и начала войны на Донбассе, принимал непосредственное участие в боевых действиях в рамках АТО, за что был награжден медалью "Защитник Отечества". В 2019 году Клименко был назначен новым главой Национальной полиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку, а его место займет руководитель ГУР Кирилл Буданов. Для Резникова, по словам Арахамии, была подготовлена новая должность;

– Резников прокомментировал разговоры о своей возможной отставке, отметив, что соответствующее решение будет принимать президент Владимир Зеленский. Глава МО заявил, что ни один чиновник не может занимать свой пост "вечно".

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