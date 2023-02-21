Кабмин назначил основателя фонда ''Вернись живым'' и экс-посла в Канаде заместителями министра обороны. Фото

Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега и бывший посол Украины в Канаде Андрей Шевченко назначены заместителями министра обороны. Соответствующее решение принял Кабинет министров во вторник, 21 февраля.

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Об этом заявил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, Дейнега будет отвечать в Минобороны за вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а Шевченко – вопросы европейской интеграции.

Виталий Дейнега

Виталий Дейнега известен как волонтер, который в 2014 году основал благотворительный фонд помощи армии "Вернись живым". Родился 25 октября 1985 года в Киеве (37 лет), окончил факультет прикладной математики в Киевском политехническом институте.

В 2014-2020 годах был руководителем фонда "Вернись живым". В 2022 году Виталий основал проект Ukrainian Witness ("Украинский свидетель"), занимающийся документированием военных преступлений РФ.

Награжден орденами "За заслуги" II и III степени (в 2014 и 2022 году), наградой президента "Крест Ивана Мазепы" (в 2019), медалью "За содействие ВСУ" (в 2016).

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко – украинский политик, дипломат и журналист. Родился 10 июня 1976 года (46 лет) в селе Гвоздец вблизи Коломыи на Ивано-Франковщине, вырос в городах Боярка и Фастов на Киевщине.

С отличием окончил Институт журналистики Киевского университета им. Шевченко, начинал карьеру как журналист в украинских СМИ. В начале 2000-х был одним из инициаторов волны журналистских протестов в Украине, награжден Премией свободы слова от "Репортеров без границ" (Австрия).

Трижды избирался в Верховную Раду Украины (5, 6 и 7 созывов) от партий Юлии Тимошенко "БЮТ" и "Батьківщина". Активно участвовал в акциях Евромайдана, выступал правозащитником для протестующих.

С сентября 2015 по август 2021 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал "перезагрузку" ведомства. В частности, первым заместителем министра обороны был назначен генерал Вооруженных сил Украины Александр Павлюк, который командовал обороной Киева.

В то же время были уволены два заместителя главы Минобороны Иван Руснак и Олег Гайдук. По словам Резников, оба могут получить другие должности в министерстве.