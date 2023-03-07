Создание спецтрибунала для наказания России поддерживают уже 30 стран, – глава МИД

Уже 30 государств-партнеров Украины поддержало создание специального трибунала для наказания страны-агрессора России, в частности ее руководства, за полномасштабную агрессию против Украины. Группа стран уже разрабатывает правовые механизмы для создания такого органа.

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Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона в понедельник, 6 марта. По его словам, последней к международной группе присоединилась Греция.

"Я рад сообщить, что стран (которые поддерживают спецтрибунал для РФ. – Ред.) уже 30. Присоединилась сегодня Греция к этой группе. На выходных было 29 стран. Я не сомневаюсь, что к следующей встрече этой группы будет еще больше участников", – сказал Кулеба.

Участие в такой международной коалиции, по словам министра, означает, что страна соглашается с тем, что такой отдельный орган необходимо создать для того, чтобы расследовать преступления России в Украине и наказать за них страну-агрессор.

Сейчас основная задача группы из 30 государств – разработка юридических путей создания спецтрибунала для РФ.

Ранее судья из Гааги Стивен Рэп сказал, что для создания трибунала над российским диктатором Владимиром Путиным необходимо успешное голосование в Генеральной ассамблее ООН. "За" должны проголосовать не только представители стран ЕС, но и других 90 государств, тогда приговор может быть вынесен в течение недель.

По его словам, Украина может осудить начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и даже министра обороны РФ Сергея Шойгу, но не президента или премьер-министра государства-агрессора. Поэтому необходим международный суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир сейчас обязан наказать государство-агрессор Россию, которая уже более года ведет в Украине жестокую войну. Союзники и партнеры должны работать над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь российское руководство к ответственности.

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