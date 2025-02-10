Противоречия между Ираном и РФ растут: Москва не способна спасти Тегеран от давления США

Чрезвычайно бурная внешнеполитическая активность Дональда Трампа в первые дни его президентства не обошла вниманием такое важное направление, как Иран. В частности, 5 февраля президент США заявил следующее: "Я бы предпочел мирное ядерное соглашение, которое позволило бы Ирану развиваться и процветать в мирном русле. Нам необходимо немедленно начать работу над этим, и, когда соглашение будет подписано, мы устроим грандиозное празднование на Ближнем Востоке".

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Таким образом, Соединенные Штаты собираются реализовывать стратегию, которая будет направлена на подрыв тесного сближения Российской Федерации и Ирана, что должно оказать влияние не только на российско-украинскую войну, но и на глобальную безопасность в целом. Несмотря на тесное военно-техническое сотрудничество, у Ирана и России есть немало политических противоречий, которые следует проанализировать более подробно.

Падение режима Асада больно ударило по геополитическим позициям Ирана

Прежде всего необходимо отметить, что, по мнению экспертов Financial Times, Иран находится в наиболее уязвимой ситуации за последние десятилетия, ведь сочетание региональных геополитических потерь, экономического давления и угроз со стороны США и Израиля создает для Тегерана критические вызовы.

В частности, поддерживаемые Ираном прокси-группы, такие как "Хезболла" и ХАМАС, понесли большие потери, втянувшись в прямую и проигрышную для них войну с Израилем, что существенно ослабило военный потенциал Тегерана в регионе. Это привело также к тому, что Израиль нанес несколько серьезных ударов по иранской военно-промышленной инфраструктуре, включая уничтожение части систем ПВО, что существенно усложнило иранскую оборону и способность сдерживать потенциальных врагов, которые будут преимущественно атаковать с воздуха, не имея общих сухопутных границ с Ираном. Так всегда поступал Израиль, такой подход преобладал и в действиях США против Ирака в 1991 году. Третьим и очень существенным фактором можно назвать потерю Сирии как плацдарма прокси-сил Ирана против Израиля, ведь падение режима Асада, союзника Тегерана, стало серьезным ударом по геополитическим позициям Ирана в регионе. Фактически это полностью подорвало иранскую концепцию "пояса сдерживания", в соответствии с которой Израиль должен быть окружен проиранскими прокси-силами в Сирии, Ливане, секторе Газа, включая даже йеменских хуситов. Стоит отметить, что командующий иранскими войсками генерал Бехруз Эсбати прямо обвинил Россию в потере Сирии и падении их общего союзника Асада.

Иран переживает критическую ситуацию в экономике

Кроме того, Иран сталкивается с критической экономической ситуацией, вызванной многолетними санкциями, в условиях которых не помогает поставка оружия в Россию. Следовательно, правительство нового президента Масуда Пезешкиана призывает к переговорам с Западом, отмечая, что дальнейшая эскалация может привести к кризису, ведь из-за тяжелой экономической ситуации растет недовольство внутри страны. При этом приближенный к тоталитарному иранский режим не может гарантировать, что удержит страну от массовых протестов, в качестве примера которых можно привести выступления 2022 года.

При этом Иран может даже выиграть от ограничений на российскую нефть и поспорить за азиатские рынки сбыта, о чем ранее писало наше издание.

Россия оказалась не готова обеспечить безопасность Ирана

На данном этапе Иран весьма продвинулся в процессе создания ядерного оружия, в частности обогащения урана для военных нужд, однако в Тегеране понимают, что выход на финальную стадию обретения ядерного оружия может повлечь за собой мощный военный ответ от США и Израиля, особенно в условиях довольно дружелюбных личных отношений Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Следовательно, недавнее соглашение с РФ о стратегическом сотрудничестве должно было продемонстрировать устойчивость режима как для внутренней, так и для внешней аудитории.

Однако за свою поддержку Иран рассчитывал получить от РФ договор вроде того, который был подписан с КНДР, где речь шла о взаимной защите на случай нападения. Таким образом, Тегеран хотел прикрытия ядерным оружием России для завершения своей ядерной программы, однако Кремль так и не решился на это. Не исключено, что путинский режим пытался выпросить у Ирана баллистические ракеты и другие виды вооружения, а главное – участие иранских военных в войне с Украиной, однако Иран очень неохотно относится к этому даже в гибридных войнах на Ближнем Востоке.

Поэтому можно подытожить, что на данном этапе складывается оптимальный момент для усиления давления на Иран, причем это должна быть консолидированная позиция трех основных исполнителей. Главная роль здесь принадлежит США, которые должны добиться от Ирана замораживания ядерной программы в обмен на санкционные уступки. Вторым проводником влияния должен стать Европейский Союз, который потребует от Ирана дистанцироваться от агрессивной политики Кремля. Третьим игроком в этом регионе является Израиль, для существования которого абсолютно недопустимо приобретение Ираном ядерного оружия. Исходя из этого, Израиль в любой момент времени готов применить все имеющиеся силы и средства для срыва иранской ядерной программы. Также не нужно забывать о других влиятельных игроках в регионе – Турции, Саудовской Аравии, Катаре и других, которым невыгодно ядерное усиление Тегерана. Фактически в такой конфигурации давления на Иран Российская Федерация не способна будет спасти его ни военным путем, ни тем более экономическим.