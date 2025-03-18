Телефонный разговор Трампа и Путина: полный текст переговоров

Во время телефонного разговора во вторник, 18 марта, президент США и российский диктатор Дональд Трамп и Владимир Путин согласились, что мирные переговоры по поводу российско-украинской войны должны "начаться немедленно". Стороны якобы пришли к согласию, что "конфликт должен быть завершен продолжительным миром".

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Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. Как подчеркивается, переговоры "начнутся немедленно на Ближнем Востоке".

"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращении огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт нужно завершить продолжительным миром. Они также отметили необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией", – говорится в заявлении.

Стороны договорились, что "движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре". Именно это "начнут немедленно" обсуждать на Ближнем Востоке.

Также там начнутся "технические переговоры по прекращению огня в Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

Кроме того, Трамп и Путин подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Отмечается, что Ближний Восток является регионом "потенциального взаимодействия" для "предотвращения будущих конфликтов".

Стороны также согласились с необходимостью остановить распространение стратегического оружия и сотрудничать с другими странами для обеспечения широчайшего применения этой инициативы.

В ходе разговора речь шла также о ситуации вокруг Израиля.

"Оба лидера поделились мнением, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль", – сообщили в Белом доме.

"Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромные преимущества. Это включает в себя масштабные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира", – резюмируется в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле по этому поводу заявили, что Путин "положительно отозвался" на предложение Трампа "о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры" и якобы "сразу дал российским военным соответствующую команду".

Однако РФ выдвинула свои условия относительно "необходимости остановки принудительной мобилизации" в Украине и прекращения предоставления военной помощи ВСУ (в том числе разведданные).

Также в Кремле сообщают, что 19 марта между российской и украинской сторонами должен состояться обмен пленными в формате 175 на 175.

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