Появилась информация о регистрации в Раде ещё 10 июля законопроекта N13464, содержащего некоторые существенные изменения Избирательного кодекса Украины, - с высокими шансами на принятие, поскольку среди 30 (!) его авторов - в частности, спикер ВР с братом, а также вице-председатель правящей фракции.

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По выборам в ВР наиболее существенных изменений - фактически три:

максимальное количество партийных кандидатов от каждого региона будет пропорционально его численности (причём за основу взята численность довоенная);

отменяется дискриминационная норма насчёт 25 процентов от избирательной квоты, которые должен преодолеть кандидат для продвижения вперёд в избирательном списке, то есть больше будет зависеть от избирателей, чем от первоначального расположения в списке;

несколько смягчается либерально-европейская гендерная квота: необходимость иметь по хотя бы два кандидата каждого пола в каждой пятёрке, что гарантирует не менее 40 процентов каждому полу, как сейчас, - сохраняется лишь для общегосударственного списка, а вот в региональных согласно проекту будет хватать и 30 процентов.