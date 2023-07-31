Из-за резонанса, вызванного блокированием закупок горючего для армии, налоговый комитет ВР будет обращаться к премьеру

ДБР начало следственные действия по закупке Минобороны горюче-смазочных материалов для армии по НДС. Поэтому работа коллегиального органа Минобороны по вопросам оборонных закупок по направлению тылового обеспечения была фактически заблокирована.

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Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила член входящего в состав коллегиального органа от общественного сектора члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтерка Дана Яровая.

Проблема возникла из-за противоречия в законодательстве, позволяющем закупать горюче-смазочные материалы с нулевой ставкой НДС, и правительственным постановлением 178 от 2 марта 2022 года, которое обременило налоговую льготу дополнительными условиями. В результате Госаудитслужба признала "убытком государства" и закупку горючего по НДС для Минобороны, и закупку горючего без НДС, которые осуществляла Нацгвардия.

"По всем эпизодам закупки горючего для ВСУ - и по НДС, и без НДС открыты уголовные производства", - рассказала Яровая.

По ее словам, после недели ожидания официальных разъяснений и безрезультативной коммуникации с представителями власти, члены коллегиального органа подписали протоколы о запуске закупки горюче-смазочных материалов, поскольку в Миноборону поступило официальное письмо от Главнокомандующего ВСУ о том, что потребность в горючем является насущной.

"По моему мнению, профильный Комитет ВРУ должен обратиться в Правительство с инициативой ликвидировать 178 постановление, которое и наделало эту чехарду", - отметила Дана Яровая в эфире.

Телеканал Эспрессо связался с Председателем парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым, который сообщил, что Комитет отреагирует на информацию, обнародованную Яровой, и обратится с письмом к Премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором будет просить привести правительство подзаконные акты в согласовании с принятым законодательством.