'Из его уст никогда не выходило ничего полезного': Рютте призвал не обращать внимания на Лаврова. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте резко высказался о министре иностранных дел России Сергее Лаврове. Он призвал мир не воспринимать его заявления всерьез.

Рютте также позволил себе ироничную шутку, которая мгновенно разлетелась в медиа и соцсетях. Об этом он сказал в эфире одного из американских телеканалов.

Рютте пошутил, что Лавров находится в должности так давно, будто "со времен рождения Иисуса Христа".

Генсек также уточнил, что за все это время из уст Лаврова не прозвучало ничего полезного. Генсек НАТО намекнул на повторяющиеся провокационные заявления, дезинформацию и безрезультатные попытки оправдать агрессивные действия Москвы.

"Лавров... он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа. И с тех пор ничего полезного из его уст не вышло, поэтому не будем уделять много внимания господину Лаврову", – сказал Рютте.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, состоялась встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На встрече госсекретарь США повторил российскому "дипломату" требование американского президента Дональда Трампа к руководству страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне массированных бомбардировок украинских городов министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирное урегулирование войны остается главным приоритетом РФ. В то же время он в очередной раз выдвинул ряд требований Украине, при выполнении которых россияне якобы будут готовы прекратить агрессию.

