'Москве следует предпринять серьезные шаги': Рубио на встрече с Лавровым повторил требование Трампа

В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, состоялась встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На встрече госсекретарь США повторил российскому "дипломату" требование американского президента Дональда Трампа к руководству страны-агрессора России.

Как отметил представитель Госдепартамента Томми Пиггот, Лавров и Рубио провели встречу, как и планировалось ранее. Во время встречи российскому министру был озвучен ряд условий.

"Госсекретарь повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва приняла существенные шаги для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны", – указано в сообщении представителя Госдепа.

Реакция агрессоров

Встреча началась без вступительного слова делегаций и проходила в "закрытом формате". Несмотря на это делегации в начале встречи позировали журналистам.

В РФ никак не прокомментировали встречу, которую ранее активно анонсировали. В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова лишь выложила в сети фото (смотри выше) "встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и США" без каких-либо комментариев.

Ранее российские пропагандисты утверждали, что главная задача Лаврова – донести до руководства США позицию Кремля, которую украинский президент Владимир Зеленский во время последней встречи с Трампом якобы полностью дезавуировал.

Что предшествовало

Марко Рубио, во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке отметил, что урегулирование войны России против Украины является одним из самых сложных вызовов современности, и заявил, что терпение президента Трампа имеет пределы. Американская администрация, по словам Рубио, готова прибегнуть к новым санкциям, чтобы принудить Россию к миру.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон уже потратил огромное количество времени и ресурсов на дипломатические усилия с Россией – и все безрезультатные.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ООН президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в позиции, чтобы победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах. Это возможно с поддержкой Европы и НАТО. Трамп сравнил агрессоров с "бумажным тигром".

