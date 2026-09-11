Италия предлагает расширить перечень стран, ведущих переговоры с Россией на стороне Украины: Таяни обратился к Зеленскому

Италия выступает за расширение круга европейских государств, участвующих в переговорах о прекращении войны России против Украины. Министр иностранных дел страны Антонио Таяни призвал привлечь к переговорному процессу не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу.

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Об этом Таяни заявил во время общения с журналистами в Федерации промышленников штата Сан-Паулу. Его цитирует ANSA.

Антонио Таяни обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом работать не с отдельными группами европейских стран, а привлекать к переговорам весь Европейский Союз. По его словам,страны Евросоюза продолжают оказывать помощь Украине, поэтому все они должны быть вовлечены в переговорный процесс между Киевом и Москвой.

Таяни призвал привлечь Италию и Польшу

По словам Таяни, Европа может играть важную роль в дипломатическом процессе, однако, по его мнению, европейским государствам следует действовать сообща.

"Европа может сделать многое, но я считаю, что Зеленскому следует обращаться не к отдельным европейским государствам, а ко всем странам Евросоюза. Не стоит предпринимать инициативы в рамках небольших групп", — сказал глава итальянского МИД.

Он подчеркнул, что говорит это как друг Украины, и предложил расширить круг стран, участвующих в переговорах.

"Позволю себе дать этот совет как друг Украины: было бы разумно привлечь к процессу не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу", – подчеркнул Таяни.

Напомним, что визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев активизировал возобновление переговорного процесса. Ожидается, что трехсторонняя встреча с участием США, Украины и России может пройти уже осенью.

Что предшествовало

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые посетили Украину. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии.

Американские представители привезли в Украину обновленные мирные предложения, однако новых идей у них было немного. А их визит не привел к преодолению ключевых разногласий между Киевом и Москвой, в частности по поводу территорий, которые остались.

Несмотря на это, спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили результаты поездок американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По заявлению Кремля, итоги этих визитов оба лидера оценили положительно.

Как сообщал OBOZ.UA, личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.

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