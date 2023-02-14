Истребители для Украины и ''танковый кулак'': чего ждать от нового ''Рамштайна'' и может ли встреча стать настоящим прорывом

-Во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО пройдет отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", организованное США. Западные союзники будут обсуждать предоставление Киеву оружия, которое позволит перехватить инициативу в войне с Россией: в частности, речь идет о бронетехнике, дальнобойных ракетах и боевых самолетах.

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В прессрелизе Альянса также анонсировали на 14-15 февраля очередное заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое состоится в Брюсселе под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга. OBOZREVATEL собрал все, что известно о девятом "Рамштайне" и том, чего ждать от него Украине.

Ключевые вопросы, которые будут рассмотрены во время "Рамштайна-9"

На повестке дня заседания Контактной группы по обороне Украины стоит пять основных вопросов, которые традиционно будут касаться поддержки нашего государства в войне против российского агрессора. Накануне министр обороны Алексей Резников, уже вылетевший в Бельгию во главе украинской делегации, распределил их так:

– защита украинского неба, в частности через привлечение авиационной платформы;

– развитие "танковой коалиции";

– формирование запаса прочности в отношении боеприпасов;

– тренинговые программы для украинских военных;

– стабильность поддержки: логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".

По результатам общения с партнерами накануне заседания Резников подчеркнул, что "их вовлеченность и поддержка дают оптимизм".

Три главных вида оружия для Украины, которые будут обсуждать союзники

На очередном саммите в формате "Рамштайн" западные союзники будут обсуждать предоставление Украине бронетехники, а также дальнобойных ракет и боевых самолетов, столь необходимых нашим Силам обороны и с запросом по которым Киев неоднократно обращался к партнерам.

"Сегодня у нас этап войны – о перехвате инициативы, прежде всего. Россия накопила свой окончательный ресурс, это много мобилизованных... Вторая составляющая – бронетехника, которую она подогнала, сколько смогла найти. Третья – артиллерия, которую РФ использует, и подтянула отовсюду артиллерийские снаряды 152 и 122 калибра. На "Рамштайне" будет проговариваться, что нам нужно, чтобы эффективно противодействовать всему этому", – рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о танках и бронетехнике, чтобы проломить "определенную оборонительную фортификацию российской армии".

"Это – первый инструмент. На "Рамштайне" проговорят логистику поставок, потому что танки нужны не когда-то, а конкретно под этот этап. Через месяц-полтора они уже должны быть на поле боя, и мы должны их использовать", – подчеркнул он.

Другим ключевым инструментом он назвал дальнобойные ракеты, которые позволят на 30-40% уничтожить боевую способность российской армии на расстоянии 150-200-300 км или ее стратегические склады, которые в Крыму, или локальные тактические склады на всей линии фронта.

Третья составляющая – авиационная, но я бы ее на две части разбил. Ведь есть потребность в штурмовой авиации, которая будет обеспечивать прикрытие с неба наших контрнаступательных действий, бронетехники, которую мы будем использовать для взлома русской обороны. И есть истребительная авиация F-16, которая позволяет дозакрыть небо, чтобы ракетные и дроновые атаки РФ не имели никакого смысла", – пояснил Подоляк.

Чего Украине ждать от девятого "Рамштайна"?

Хотя заседание Контактной группы в формате Рамштайн состоится уже 14 февраля, аналитика отмечают, что многие решения традиционно принимаются не во время встречи, а накануне. Встречи же только финализуют их. Так же решаются вопросы не только о предоставлении оружия, но и об аудите уже оказанной Украине помощи. То есть, за этим столом также анализируют, что необходимо изменить, а что улучшить.

В то же время "Рамштайн-9" демонстрирует, что поддержка Украины партнерами непрерывна, убежден руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко. По его мнению, партнеры могут принять решение по трем вопросам повестки дня: самолетам, дальнобойным ракетам с радиусом поражения от 100 км, а также продолжению усиления способностей украинского ПВО.

"Мы уже слышали о решении поставлять Украине ракеты дальностью от 150 км, но нуждаемся больше. В частности, ракет ATACMS. Также достаточно много усилий и власти, и общества сейчас направлено на получение ясности относительно возможности получения самолетов. В частности, эти вопросы были одним из главных тем во время визита президента Зеленского в Европу.Надо напомнить, что вопрос предоставления самолетов Украине обсуждается уже длительное время.Украина с самого начала полномасштабной войны просила партнеров закрыть небо, а вопрос передачи нам самолетов стоял на повестке дня еще в августе 2022 года. оно не так активно освещалось, как, например, предоставление танков, но на самом деле дискуссия по самолетам продолжается уже полгода. Сегодня мы подошли к стадии финализации этого решения", – отмечает Мусиенко.

По словам аналитика, скорость получения авиации зависит также от сроков обучения украинских пилотов. Командование Воздушных сил Украины говорит о том, что для этого необходимо около шести месяцев.

"Поэтому, когда премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что необходимо три года, украинский президент и пошутил, мол, будем вам отправлять пилотов с опытом в два с половиной года. Да, если решение о предоставлении авиации примут в ближайшее время, первые западные самолеты появятся в Украине уже в этом году" – предположил Мусиенко.

Он подчеркнул, что в настоящее время решение о передаче самолетов Украине поддерживают большинство стран Европы и Запада. Кроме США и Британии, есть поддержка Польши, стран Балтии, а также Нидерландов. Украина официально обратилась именно в Нидерланды с просьбой передать истребители.

О необходимости как можно быстрее предоставить самолеты Украине подчеркивала даже глава Европарламента во время визита Зеленского. А накануне встречи 14 февраля о возможности передать Киеву боевые самолеты заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. То есть, считает аналитик, у нашей страны действительно есть международная поддержка в этом вопросе. В то же время, конечно, остаются государства, которые могут иметь оговорки. Например, Германия, которой сложно даются какие-либо решения о предоставлении оружия.

"Однако мы убеждаем партнеров не просто в том, что это наша потребность. Речь идет прежде всего о том, что это отвечает и западным военным доктринам и представлениям о развитии и ходе боевых действий. Почему? Всем известно, что, во-первых, для успешных контрнаступательных" действий нужны танки и бронетехника.Во-вторых, нужна артиллерия и дальнобойные ракеты.Частно этот вопрос также уже решен.В-третьих, это авиация.Все это вместе - залог удачных контрнаступательных действий.А консенсус относительно контрнаступательных действий Украины есть.Теперь дело за получением инструментов для их реализации", – подытожил Мусиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января прошло заседание "Рамштайн-8", на котором согласовали предоставление ВСУ средств противовоздушной обороны, современных бронетранспортеров и внедорожников, а также вертолетов. Менее чем через неделю после него Германия дала добро на поставку Украине боевых танков Leopard 2, а США – танков Abrams.

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