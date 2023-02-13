"Поддержка партнеров дает оптимизм": Резников назвал пять ключевых тем нового "Рамштайна"
Во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится девятое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В повестке дня – пять основных вопросов, которые традиционно будут касаться поддержки Украины в войне против российского агрессора.
Об этом в своем Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, уже вылетевший в Бельгию во главе украинской делегации. Он назвал ключевые вопросы, которые будут рассмотрены во время "Рамштайна-9":
– защита украинского неба, в частности – через привлечение авиационной платформы;
– развитие "танковой коалиции";
– формирование запаса прочности по боеприпасам;
– тренинговые программы для наших воинов;
– стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".
По результатам общения с партнерами накануне заседания Резников подчеркнул, что "их вовлеченность и поддержка дают оптимизм".
Напомним: 11 февраля Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, среди прочего, обсудив с ним ситуацию на поле боя в нашей стране. Также министры побеседовали о том, какими будут приоритеты во время встречи контактной группы в формате "Рамштайн".
Между тем, в американском министерстве обороны заявили, что на следующей встрече контактной группы в формате "Рамштайн" будут детально обсуждены реальные потребности Украины в вооружении накануне годовщины начала полномасштабной войны с РФ. Генерал Патрик Райдер, спикер Пентагона, подчеркнул, что обсуждения будут "очень предметными", однако официальных анонсов в вопросе поставки украинской армии современных истребителей у него нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– военный эксперт Владислав Селезнев выразил мнение, что на очередном заседании глав министров обороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн", запланированном на 14 февраля, может быть принято решение о предоставлении украинской армии истребителей F-16 или их аналогов;
– секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также сообщил, что во время следующей встречи в формате "Рамштайн" в повестке дня уже будет вопрос предоставления нашим ВСУ западных боевых самолетов. Он уточнил, что речь идет именно об американских истребителях F-16.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!