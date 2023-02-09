Украине нужны дальнобойное оружие и истребители: почему выступление Зеленского в Британии стало историческим и есть ли шансы на перелом в войне

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Британию 8 февраля, несмотря на все фотографирования, благодарности за поддержку и аплодисменты, стал напоминанием, что война заставляет ее союзников решать серьезные вопросы безопасности. Он дал сигнал о том, что стране нужны дальнобойное оружие и самолеты-истребители, чтобы защитить свою свободу.

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Кроме того, это и напоминание миру, что развязанная Россией война "является конфликтом в центре Европы без немедленного, очевидного конца". Так западные СМИ характеризируют важность поездки Зеленского в Европу, а OBOZREVATEL рассказывает, в чем ее историчность и появился ли у Киева шанс на перелом в боевых действиях, которые продолжаются уже почти год.

"Драматический жест" в британском парламенте

Президент Украины прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы". Кроме того, посетил британскую военную базу, где обучают украинских воинов.

Зеленский выступил в Вестминстерском дворце, где проходят заседания британского парламента. В своей речи он поблагодарил Британию за мощную поддержку, отметив, что свобода победит, а Россия проиграет. Также призвал продолжать вводить санкции против РФ, пока агрессор не будет лишен возможности финансировать войну.

Украинский лидер подарил спикеру Палаты общин сэру Линдси Хойлу шлем украинского пилота, что в СМИ назвали очень "драматическим жестом". На шлеме была надпись: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

И хотя США и Британия пока не решаются ответить на призыв насчет истребителей, Сунак объявил, что пилоты страны начнут учить своих украинских коллег руководить боевыми самолетами НАТО. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Британия, по крайней мере, открывает двери для поставок самолетов в будущем.

Проблемы и вопросы, которые война ставит перед союзниками Украины, сохранятся еще долго

Визит Зеленского в Лондон стал лишь второй его поездкой за пределы своей страны с тех пор, как Россия вторглась в Украину почти год назад, и после его визита в Вашингтон в декабре 2022-го. Он состоялся, когда Киев ищет военной помощи у западных союзников, а военные эксперты и разведки предупреждают, что Кремль готовится к новому наступлению.

Во время пресс-конференции Зеленский сказал, что он "благодарен за спонтанную идею встречи и разговора", добавив, что "Франция и Германия могут изменить правила игры" и поспособствовать перелому в войне: "чем скорее Украина сможет получить оружие большой дальности и современные самолеты, тем сильнее будут наши коалиции".

Политический редактор BBC Крис Мэйсон написал, что переполненный Вестминстерский зал готов был в любой момент аплодировать Зеленскому как лидеру, который стал лицом и голосом своей страны.

"Но президент приехал сюда с конкретной просьбой, приперченной мощной риторикой: Украина хочет получить британские истребители. Именно так сейчас определяется поддержка, кроме восклицаний и аплодисментов парламентариев. Пока должны возникнуть очевидные вопросы: сколько самолетов нужно и даст ли их Украине Британия", – отметил аналитик

По его словам, Великобритания считает, что у нее есть стратегическое, дипломатическое и моральное обязательство оставаться непоколебимой в поддержке Украины. Но премьер Риши Сунак пока не дал конкретных обязательств по поставке Киеву британских самолетов.

Отмечается, что на это есть несколько причин: во-первых, подготовка пилотов занимает целую вечность; во-вторых, истребителям требуется сложная инженерная поддержка, чтобы нормально функционировать в зоне боевых действий; в-третьих, они будут уязвимы для российских систем ПВО, размещенных на территории РФ, нападение на которые может привести к серьезной эскалации войны.

По всем этим причинам бывший генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон заявил, что у этой идеи есть "огромные проблемы", по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но он предположил, что отправки дюжины или около того танков "Челленджер", первый из которых будет на поле боя под командованием Украины в следующем месяце, недостаточно. По его словам, это потому, что "они защищают нашу линию фронта" – линию фронта европейского континента и европейских ценностей.

"Эти слова и эта поездка президента Зеленского являются напоминанием о том, что проблемы и вопросы, которые эта непрекращающаяся война ставит перед Великобританией и ее европейскими соседями, скорее всего, сохранятся еще долгое время", – заключил Мэйсон.

Британия будет обучать украинских пилотов, но решение об истребителях еще не принято

Тем не менее Великобритания начнет обучение украинских пилотов истребителям стандарта НАТО, что, как пишет CNN, станет первой такой официальной программой. Однако после встречи так и не было упоминания о предоставлении Украине западных истребителей, к чему призывал Зеленский.

"Киев, скорее всего, будет приветствовать известие о том, что британская программа обучения распространяется на истребители, поскольку украинские официальные лица уже давно призывают западных союзников поставить самолеты. Британия пока лишь "активно" рассматривает возможность отправки своих самолетов в Украину", – говорится в материале.

Во время совместной пресс-конференции с Сунаком в среду Зеленский заявил, что Украина будет "активизировать дипломатию" в отношении запроса на многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon, и предположил, что решение находится не только в руках Лондона.

"В очередной раз я услышал от господина премьер-министра желание предоставить истребители, и официально он заявил, что они могут начать подготовку наших пилотов. Когда дело доходит до "Тайфунов", не все зависит только от решения Великобритании. Но эти дипломатические разговоры о самолетах нужно вести быстро", – сказал он.

Сунак отметил, что для подготовки пилота Eurofighter Typhoon с нуля требуется три года, на что Зеленский ответил: "Давайте, мы будем присылать вам пилотов, которые уже два с половиной года тренируются".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес изучает, какие самолеты могут быть переданы Украине, но на Даунинг-стрит утверждают, что решение о поставке истребителей еще не принято.

"Я думаю, вы можете видеть из тех шагов, которые мы предпринимаем, что мы готовы поставить Украину в такое положение, когда, как только мы достигнем целей подготовки пилотов, они смогут летать на этих типах самолетов. О чем мы еще не приняли решения, так это о том, пошлем ли мы британские истребители. Очевидно, среди других стран продолжается дискуссия об их собственных истребителях, некоторые из которых больше похожи на то, к чему привыкли украинские пилоты", – пояснил пресс-секретарь премьер-министра Британии.

Страна до сих пор отказывалась направлять в Украину истребители Typhoon или F-35, говоря, что это "неправильный подход". Однако заявления, сделанные в среду, вселяют надежду на то, что в будущем отношение может измениться. Великобритания также заявила, что предоставит Украине "возможности дальнего радиуса действия".

Военная помощь, санкции и восстановление Украины

Во время визита в Британию Зеленский и Сунак подписали "Лондонскую декларацию", направленную на углубление поддержки и содействия восстановлению Украины

В документе напоминается, что Британия уже предоставила Украине почти 4 млрд фунтов стерлингов военной, гуманитарной и экономической поддержки. Из них 2,3 млрд – военной, что по объемам уступает только США.

Согласно декларации, Британия обязуется продолжать эту поддержку, помогать в восстановлении украинской энергосистемы и других объектов гражданской инфраструктуры, а также продолжать санкционное давление на Россию – включая использование замороженных российских активов в пользу Украины.

В контексте военной помощи Лондон отметил, что поможет в долгосрочном развитии ВСУ, а накануне саммита НАТО в Вильнюсе будет работать с членами Североатлантического альянса над "углублением оперативной совместимости Украины с НАТО и ускорением перехода страны на его стандарты".

Отдельно Британия указала на поддержку "формулы мира", предложенной президентом Украины, и что готова играть ведущую роль для ее воплощения. Также анонсируется проведение 21-22 июня 2023 года в Лондоне Конференции по восстановлению Украины.

"Мы уверены, что вместе с нашими союзниками и партнерами победим незаконное и неспровоцированное вторжение России и построим сильную Украину, где будут царить мир и процветание", – заключается в "Лондонской декларации".

Как сообщал OBOZREVATEL, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте. Параллельно Великобритания рассматривает возможность передачи боевой авиации: Сунак дал поручение министру обороны Бену Уоллесу определить, какие именно военные самолеты Лондон потенциально может предоставить украинской армии.

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