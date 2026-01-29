'История не простит тех, кто способствует преступлениям Путина': Бриджит Бринк сделала упрек в адрес Трампа и вспомнила Чемберлена

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк выступила с резкой критикой политики администрации Дональда Трампа по поводу войны России против Украины. Она обвинила Белый дом в задабривании Владимира Путина и предостерегла от повторения исторических ошибок ХХ века.

В своем заявлении дипломат прямо провела параллели с политикой умиротворения, которую накануне Второй мировой войны проводила Великобритания. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

По словам Бринк, после трех лет работы в Украине под ракетными обстрелами и атаками беспилотников она приняла решение уйти в отставку на фоне курса, выбранного администрацией Трампа.

Она подчеркнула, что Америка, которой она служила 28 лет, никогда не преклонялась перед диктаторами и такая политика не отвечает ценностям США.

"Но администрация Трампа продолжает делать именно это. Теперь Трамп давит на Украину, чтобы она уступила территорию России, чтобы получить гарантии безопасности США – землю, которую Путин не смог захватить в течение 4 лет войны", – отметила экс-посол.

Бринк также провела историческую параллель с событиями 1938 года, когда премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, провозгласив "мир для нашего времени", согласился на аннексию Судетской области нацистской Германией.

Уже в 1939 году, напомнила дипломат, Гитлер начал вторжение в Польшу.

По ее мнению, политика умиротворения диктаторов подрывает национальную безопасность США и никогда не приносит долгосрочного мира.

"Это не сработало в 1938 году. И это не сработает сейчас", – отметила она.

Она призвала усилить давление на Россию и подчеркнула, что история не будет снисходительна к тем, кто позволяет Владимиру Путину совершать военные преступления.

"Нам нужно усилить давление на Россию. История не будет снисходительной к тем, кто позволяет Путину совершать военные преступления. И не должна быть", – резюмировала Бринк.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о завершении двухдневных трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые проходили в новом формате после долгого перерыва. Во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

Переговоры проходили при участии украинской делегации, основная часть дискуссии прошла за закрытыми дверями. Встреча длилась более трех часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле ночью 23 января состоялась очередная встреча американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 3,5 часа.

