Ищет 'бойцов, а не бюрократов': Трамп ввел практику личных собеседований с кандидатами в четырехзвездочные генералы

В Белом доме официально признали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нарушил многолетнюю практику предоставления высшему военному руководству страны новых званий. В частности, американский лидер отныне лично встречается с кандидатами на повышение до звания четырехзвездочного генерала.

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Такое признание сделала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. По ее словам, президент проводит такие встречи, потому что хочет лично убедиться, что американские военные сохранят свое преимущество.

"Президент Трамп хочет быть уверенным, что наши вооруженные силы являются величайшей и самой смертоносной боевой силой в истории. Именно поэтому он встречается непосредственно с кандидатами на звание четырехзвездочного генерала, чтобы убедиться, что они, прежде всего, являются военными бойцами, а не бюрократами", – сказала Анна Келли.

Кто такие четырехзвездочные генералы

Четырехзвездочный генерал – это высшее в мирное время воинское звание генеральского состава в армии, воздушных силах и корпусе морской пехоты США (а также в некоторых других странах). В Украине четырехзвездочный генерал соответствует званию генерала армии, которое является высшим воинским званием в Вооруженных силах Украины.

В США звание четырехзвездочного генерала присваивается после звания генерал-лейтенанта. В стране, по закону, ограничено количество таких четырехзвездочных военных. Но когда США официально в состоянии войны, в стране появляются пятизвездочные генералы – два непосредственно в армии и воздушных силах, еще один в корпусе морской пехоты.

Почему это важно

Такие собеседования являются отклонением от прошлой практики, когда звания присваивались автоматически в соответствующих ведомствах Пентагона по существующей квоте – всего может быть только 44 офицера в ранге четырехзвездочных генералов и адмиралов.

Считается, что инициативу такого собеседования начал скандально известный трамповский министр обороны Пит Хегсет. Это вызывает беспокойство относительно политизации высшего военного руководства страны, считают американские издания.

Сенатор-республиканец Том Коттон, ветеран армии и член Комитета Сената по вооруженным силам, назвал такие собеседования "очень желанной реформой".

"Важнейшая обязанность президента Трампа – это главнокомандующий. Должности начальников военных служб и командиров боевых частей имеют чрезвычайно важное значение. Я хвалю президента Трампа и министра Хегсета за то, что они относятся к этим должностям с серьезностью, которой они заслуживают", – частности, отметил он.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, законодатели, включая упомянутого Тома Коттона, в последнее время усомнились в профпригодности Хегсета. Дело в том, что именно он единолично, без одобрения президента Трампа, заморозил поставки оружия в Украину.

Это вызвало у сенаторов Республиканской партии "серьезные вопросы" о существующей координации между Белым домом и Пентагоном. Соответственно, республиканцы потребовали тщательного расследования в Конгрессе указанных событий.

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