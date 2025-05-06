Reuters: Трамп не давал указания прекратить военную помощь Украине, это был приказ Хегсета

В первую неделю после инаугурации президента США Дональда Трампа американским военным отдали приказ остановить рейсы с артиллерийскими снарядами и другим оружием и направлявшихся в Украину. При этом главные должностные лица национальной безопасности – в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте – не смогли ответить, кто именно распорядился остановить поставки оружия в Украину.

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Согласно записям TRANSCOM, устный приказ поступил от министра обороны Пита Хегсета. Об этом сообщает Reuters.

Ограничение поставок оружия произошли после того, как Трамп завершил встречу в Овальном кабинете 30 января по Украине, на которой присутствовали Хегсет и другие высокопоставленные должностные лица по национальной безопасности. Именно во время той встречи возникла идея прекратить помощь Украине, но президент не давал никаких конкретных указаний.

По словам двух источников, осведомленных о частных обсуждениях в Белом доме, и еще одного, имеющего непосредственную информацию о ситуации, Трамп даже не знал о приказе Хегсета, как и другие высокопоставленные должностные лица национальной безопасности, присутствовавшие на встрече.

На просьбу прокомментировать эту информацию Белый дом сообщил, что Хегсет выполнил директиву Трампа приостановить помощь Украине, что, по его словам, было позицией администрации на тот момент. В то же время в администрации Трампа не объяснили, почему, по словам тех, кто говорил с журналистами, высшие должностные лица национальной безопасности в обычном процессе принятия решений не знали о приказе или почему он был так быстро отменен.

"Переговоры о прекращении российско-украинской войны были сложной и изменчивой ситуацией. Мы не будем подробно описывать каждый разговор между высшими должностными лицами администрации в ходе процесса. Суть в том, что сегодня война гораздо ближе к завершению, чем когда президент Трамп вступил в должность", – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Напомним, западные союзники ведут переговоры о поставке Украине дополнительных систем ПВО и ПРО Patriot. Они хотят достичь соглашения до саммита НАТО в конце июня 2025 года.

Как писал OBOZ.UA, 24 апреля американский президент Дональд Трампа заявил, что в случае заключения мирного соглашения между Украиной и РФ о завершении войны передача Киеву ракет к ЗРК Patriot или разведывательных данных не понадобится. Мол, об этом вопросе "не надо будет беспокоиться".

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