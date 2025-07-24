Расследование подтвердило, что Хегсет распространил секретную информацию в Signal – WP

Сообщения министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета в приложении Signal во время переписки относительно американских ударов по Йемену содержали информацию из файла под грифом "Секретно". Это подтвердил независимый надзорный орган самого Пентагона.

Видео дня

Об этом сообщает издание The Washington Post, которое ссылается на собственные источники. Это противоречит предыдущим заявлениям администрации американского президента о том, что в несекретных групповых чатах не было разглашено никакой государственной тайны, отмечает издание.

В частности, независимый надзорный орган Пентагона получил доказательства, что сообщения из учетной записи Signal министра обороны Пита Хегсета, которые анонсировали бомбардировочную кампанию США в Йемене, содержали информацию из секретного электронного письма, которое имело гриф SECRET/NOFORN.

Планы удара, которые были распространены с аккаунта Хегсета в чате Signal, содержались в письме главнокомандующего операциями США на Ближнем Востоке генерала Майкла Куриллы. Генерал отправил их незадолго перед этим ограниченному кругу должностных лиц по каналам секретной переписки SIPRNet, сообщили изданию четыре осведомленных источника.

Гриф SECRET, который содержал электронное письмо генерала Куриллы, означал, что информация была засекречена на уровне, на котором несанкционированное разглашение может нанести серьезный ущерб национальной безопасности. Обозначение NOFORN означает, что информация не была предназначена для кого-либо, кто является иностранным гражданином, в том числе для близких союзников США.

Как сообщал OBOZ.UA, Хегсет обсуждал официальные дела Пентагона по меньшей мере в 10 чатах Signal. В частности, по крайней мере в одном случае Хегсет просил своих помощников распространить среди иностранных государств сведения о планах проведения военной операции.

Указанное сообщение Хегсета о кампании против хуситов стали предметом расследования офиса инспектора Пентагона на запрос Комитета Сената по вопросам Вооруженных сил.

Когда Пит Хегсет сам прокомментировал скандал со вторым чатом в мессенджере Signal, в котором он делился подробностями атаки на йеменских хуситов, он отметил, что не сообщал там ничего секретного.

Добавим также, что именно Хегсет единолично, без одобрения президента Дональда Трампа, заморозил поставки оружия в Украину. Это вызвало у сенаторов Республиканской партии "серьезные вопросы" о существующей координации между Белым домом и Пентагоном. Соответственно, республиканцы потребовали тщательного расследования в Конгрессе указанных событий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!