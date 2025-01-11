Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая на парламентском комитете, заявил, что "Россия никогда не обманывала Словакию, в отличие от Украины". В чем именно Украина "обманывала" словаков, он не уточнил, но сказал, что президент Владимир Зеленский ездит по Европе, "попрошайничает" и "шантажирует других".

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На этом заседании Фицо пытался объяснить, зачем премьер Словакии недавно встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Видео заседания он обнародовал в Facebook.

Напомним: Словакия жалуется на прекращение транзита по Украине российского газа. Соответственно, Фицо заявил, что было подготовлено два варианта решения вопроса, которые якобы были согласованы с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Но, по словам Фицо, Владимир Зеленский сорвал обе договоренности.

Фицо назвал президента Украины ненадежным и что он "сыт им по горло".

"Он ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это должно прекратиться", – сказал премьер Словакии. Очевидно, имеется в виду просьба военной помощи.

По словам словака, Россия Словакию "никогда нас не обманывала, в отличие от Украины"; Фмцо привел интересный пример.

"В 2009 году я был в Украине, обратился к украинскому премьеру Тимошенко с просьбой дать нам газ из хранилищ в западной части Украины. В ответ меня послали к чертям. Это типичные украинцы", – пожаловался он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Словакии оппозиционные политики раскритиковали Фицо за поездку в Путин. Главе правительства указали, что переговоры по транзиту газа нужно было вести с Украиной, а не с Россией. Визит в Кремль назвали предательством национальных интересов.

После этого в стране начались антиправительственные протесты.

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