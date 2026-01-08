МИД призвал украинцев немедленно покинуть Иран из-за осложнения ситуации с безопасностью

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам покинуть территорию Исламской Республики Иран. Такое решение объясняют осложнением ситуации с безопасностью в стране.

Об этом сообщили на официальном сайте МИД. Кроме того, ведомство предоставило перечень доступных маршрутов для выезда с территории Ирана.

"В связи с осложнением ситуации с безопасностью на территории Исламской Республики Иран МИД Украины рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана", – говорится в сообщении.

Украинцев призвали соблюдать требования местных органов власти, избегать конфликтов с представителями полиции и сохранять спокойствие.

В МИД Украины отметили, что сейчас граждане могут покинуть Иран через международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране. Также возможен выезд по суше через пограничный пункт Нордуз/Агарак на границе с Арменией и через пункты Базорган и Сероу на границе с Турцией.

Что предшествовало

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. Первыми протестующими были предприниматели, которых не устраивал рост стоимости жизни из-за инфляции. Вскоре к ним присоединились студенты, а также уже сообщалось о первых жертвах.

Постепенно протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан – на западе, а также Назиябад и Абдолабад – на юге страны.

В то же время власти страны ограничили интернет. Чтобы предотвратить распространение протестов и распространение информации о них, трафик данных снизили на 35%.

Впоследствии протесты распространились по всей стране. Более 35 человек погибли в результате обстрелов и других форм насилия, совершенных силами безопасности. Среди них есть дети. Еще более 1200 были задержаны полицией.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в Иране стремительно обостряется и выходит за пределы привычных для страны волн протестов. Митингующие жгут правительственные здания, города выходят из-под контроля Тегерана. Силовики применяют боевые пули, слезоточивый газ и водометы, но не могут остановить протесты. Растет и внешнее напряжение – США предостерегают Тегеран от силового варианта.

