Иран рассматривает возможность превентивного удара по американо-британской авиабазе в Индийском океане – The Telegraph

Военное командование Ирана с призывом нанести превентивный удар по совместной британско-американской военной базе Диего Гарсия. Она расположена в Индийском океане на группе из семи атоллов Чагоса.

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Об этом пишет The Telegraph. Журналисты отмечают, что это происходит на фоне опасений Тегерана, что США могут использовать базу для удара по Ирану.

"Иран рассматривает возможность превентивного удара по стратегическому форпоста США и Великобритании в Индийском океане. Спутниковые снимки зафиксировали прибытие бомбардировщиков B-2 Spirit, что может свидетельствовать о подготовке Вашингтона к возможным действиям против Ирана", - говорится в сообщении.

Добавляется, что эти самолеты, известные своей малозаметностью для радаров, могут нести ядерное вооружение и преодолевать современные системы ПВО.

"Высшее командование призывает нанести превентивные удары по острову, если угрозы Дональда Трампа станут серьезнее", – сказал изданию высокопоставленный иранский чиновник.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Ирана подготовили ракеты в случае эскалации со стороны Соединенных Штатов. Соответствующие действия являются следствием неоднократных угроз главы Белого дома Дональда Трампа в случае отказа Тегерана от нового ядерного соглашения на его условиях.

Напомним, более недели назад Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором потребовал заключить новый договор об иранском ядерном потенциале. На это американский глава дал Тегерану два месяца. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что письмо Трампа содержало "скорее угрожающую позицию".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Президент США сообщил, что направил письмо Али Хаменее, верховному лидеру страны, и отметил, что хочет достичь соглашения по ядерной программе.

Али Хаменеи 8 марта ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

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