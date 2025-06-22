Иран постоянно докладывал в Москву о ходе ядерных переговоров с США, – Аракчи

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на протяжении всего периода переговоров с США по ядерной программе Тегеран постоянно информировал Москву о ходе процесса. В то же время, по словам дипломата, его страна готовится ответить на американский удар по ядерным объектам.

Видео дня

Об этом дипломат рассказал на пресс-конференции в Стамбуле, состоявшейся в рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). По его словам, Иран и Россия находятся в постоянном контакте по ядерному вопросу.

"Мы [Иран и Россия] всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции. Россия была частью и участницей СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий], она всегда была стороной ядерных переговоров. И даже в течение последних 2-3 месяцев, когда мы вели переговоры с США, мы всегда информировали наших российских друзей о последних новостях относительно любого прогресса или отсутствия прогресса в наших переговорах", – сказал Аракчи.

Комментируя дальнейший вопрос следующих переговоров с Западом, Аракчи отметил, что Тегеран не собирается немедленно восстанавливать дипломатические контакты. По его словам, сейчас Иран сосредоточен на ответе на действия Вашингтона.

Министр подчеркнул, что Иран никогда не доверял западным странам, даже когда происходили переговоры с США, а теперь появилось еще больше причин, почему Тегеран не должен доверять Западу.

"Конечно, путь к дипломатии всегда должен оставаться открытым, но, как я уже говорил, сейчас мы не в такой ситуации, чтобы решать, как снова заниматься дипломатией и с кем, поэтому сначала давайте подождем нашего ответа", – заявил он.

Несмотря на жесткую позицию, Аракчи признал, что коммуникация с Соединенными Штатами еще возможна, в частности через посредников, таких как Оман. По его словам, каналы для передачи сообщений в обе стороны до сих пор существуют. Впрочем, министр отказался отвечать на вопрос, какие именно действия Ирана будут ответом.

Кроме этого, дипломат подтвердил свой визит в Москву и встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в понедельник.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил. Американские войска могли применить самую мощную в мире неядерную бомбу весом почти 14 тонн. Речь идет о бомбе GBU-57, которая способна пробивать самые укрепленные сооружения, толщиной в десятки метров.

Накануне в США зафиксировали взлет тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit, которые являются носителями сверхтяжелых авиабомб, способных пробивать укрепленные бункеры. Самолеты ВВС США взлетели с авиабазы в штате Миссури.

Через несколько часов после ударов Военно-воздушных сил США по территории Ирана появились спутниковые снимки с последствиями атаки. Кадры подтверждают, что целью американских войск стали ядерные объекты в Фордо.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мир стал "безопаснее и стабильнее" после американских ударов по ядерным объектам Ирана. Он предостерег Тегеран от ответа, отметив, что такие действия будут "худшей ошибкой, которую они когда-либо делали".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!