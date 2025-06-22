"Мир стал безопаснее и стабильнее": Рубио предостерег Иран от ответа на удары США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мир стал "безопаснее и стабильнее" после американских ударов по ядерным объектам Ирана. Он предостерег Тегеран от ответа, заметив, что такие действия будут "худшей ошибкой, которую они когда-либо делали".

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Об этом Рубио сказал в программе Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo на телеканале Fox News. При этом в США отвергли опасения, что атаки на иранские объекты могут разжечь более широкий конфликт.

"Я думаю, что мир сегодня безопаснее и стабильнее, чем был 24 часа назад", сказал Рубио, предупреждая Иран, что он рискует оказаться под новыми ударами, если будет настаивать на сохранении "секретной" ядерной программы.

Также госсекретарь США обвинил Иран во вступлении в "фальшивые переговоры" перед ударами, пытаясь "подыграть" президенту США Дональду Трампу. В то же время, по его словам, ответ Ирана на удары США будет "худшей ошибкой, которую они когда-либо делали".

По словам госсекретаря, США "не находятся в состоянии войны" с Ираном после того, как президент Трамп приказал нанести удары по трем ядерным объектам страны. При этом предложение по дипломатии с Ираном все еще открыто, заметил Рубио, а что изменение режима "не является целью" Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил.

Во время атаки американские войска могли применить самую мощную в мире неядерную бомбу весом почти 14 тонн. Речь идет о бомбе GBU-57, которая способна пробивать самые укрепленные сооружения, толщиной в десятки метров.

Накануне в США зафиксировали взлет тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit, которые являются носителями сверхтяжелых авиабомб, способных пробивать укрепленные бункеры. Самолеты ВВС США взлетели с авиабазы в штате Миссури.

Через несколько часов после ударов Военно-воздушных сил США по территории Ирана появились спутниковые снимки с последствиями атаки. Кадры подтверждают, что целью американских войск стали ядерные объекты в Фордо.

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