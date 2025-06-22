США могли применить в Иране мощнейшую в мире неядерную бомбу: что о ней известно

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США нанесли серию ударов по ядерным объектам на территории Ирана. В ходе атаки американские войска могли применить мощнейшую в мире неядерную бомбу весом почти 14 тонн.

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Речь идет о бомбе GBU-57, которая способна пробивать самые укрепленные сооружения, толщиной в десятки метров. OBOZ.UA узнал, чем уникальна эта бомба и что о ней известно на сегодняшний день.

Корректируемая противобункерная авиационная бомба GBU-57 является одной из основных неядерных систем вооружения в американской армии. Главная ее особенность заключается в способности проникать в землю на глубину более 60 метров или пробивать более 20 метров армированного бетона. Таким образом бомба фактически является бустером, которая доставляет основную боевую часть до заданного места и лишь затем происходит детонация.

Бомба GBU-57 была разработана специально для поражения глубоко залегающих и сильно укрепленных целей, таких как подземные бункеры, командные центры и ядерные объекты. Бомба весит около 13,6 тонны, что делает ее самой тяжелой неядерной бомбой в арсенале ВВС США.

В отличие от фугасных бомб, которые в основном полагаются на ударную волну на поверхности, GBU-57 спроектирована для глубокого проникновения перед детонацией. Она использует GPS- и инерциальную навигацию для высокоточного наведения.

Из общей массы в 13 600 кг около 2400 кг приходится на боевую часть, которая состоит из смесей взрывчатых веществ AFX-757 и PBXN-114, оптимизированных для контролируемой детонации в замкнутых пространствах.

Корпус бомбы GBU-57 изготовлен из специальной высокопрочной легированной стали, что позволяет ей выдерживать колоссальные нагрузки при проникновении в твердые материалы. Носовая часть изготавливается из вольфрама для максимальной пробивной способности.

Противобункерную авиационную бомбу GBU-57 начали разрабатывать в 2002 году и после успешных испытаний с 2008 по 2010 год она была принята на вооружение ВВС США в 2011-2012 годах. До сегодняшнего дня открытые источники не сообщают о подтвержденных случаях боевого применения бомбы GBU-57. Несмотря на это бомба активно модернизировалась, и на сегодняшний день известно как минимум о четырех модификациях, включая GBU-57A/B, GBU-57B/B, GBU-57D/B и GBU-57E/B.

Также известно, что разработка этой бомбы началась после вторжения США в Ирак в 2003 году и ее статус позиционировался как оружие "последнего довода". В частности, анализ существующих на то время противобункерных бомб показал, что они были недостаточны для поражения глубоко заглубленных и сильно укрепленных объектов, которые начали активно строить некоторые страны для защиты своих ядерных и военных программ. Именно поэтому GBU-57 была задумана как неядерная альтернатива, способная справиться с непробиваемыми целями.

Программа разработки GBU-57 обошлась примерно в $400-500 миллионов. Стоимость одной бомбы оценивается в районе $3,5 миллиона, модифицированные версии могут быть еще дороже. Таким образом, несмотря на уникальные тактико-технические характеристики, это делает GBU-57 одним из самых дорогих неядерных боеприпасов в мире.

Стоит отметить, что авиабомба может быть доставлена до цели только стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit, каждый из которых способен нести две такие бомбы во внутренних отсеках. К слову, именно эти самолеты были накануне зафиксированы в воздушном пространстве США. По сообщениям OSINT-расследователей, ВВС США подняли в воздух сразу две авиагруппы по 4 бомбардировщика в каждой.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в США зафиксировали взлет тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit, которые являются носителями сверхтяжелых авиабомб, способных пробивать укрепленные бункеры. Самолеты ВВС США взлетели с авиабазы с штате Миссури.

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