Появился первый спутниковый снимок ядерного объекта в Иране после удара США

Спустя несколько часов после ударов Военно-воздушных сил США по территории Ирана появились спутниковые снимки с последствиями атаки. Кадры подтверждают, что целью американских войск стали ядерные объекты в Фордо.

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В частности, попадания зафиксированы по территории, где расположены залы с центрифугами. Соответствующие снимки опубликовала британская некоммерческая организация Open Source Centre.

Кадры из космоса показали возможные точки попадания авиабомбы и возможное проседание грунта после ночных ударов США. Речь идет об объекте в Фордо, однако пока остается неизвестным, какие именно повреждения получил ядерный объект после бомбардировки.

Сравнение снимков до и после ударов показывает изменения рельефа над ядерным объектом Фордо, включая проседание или обрушение земли вдоль хребта над объектом и возможные точки входа боеприпасов на склоне горы.

Кроме того, организация Open Source Centre обнародовала исторические снимки 2009 года, которые показывают здания, строящиеся в районе Фордо. Аналитики считают, что удар был нацелен на части объекта, которые Иран построил в горе, а затем замаскировал.

Часть экспертов сомневаются, что даже уникальные бомбы GBU-57 смогли уничтожить объект и считают, что серьезно повредить Фордо без ядерного оружия почти невозможно.

До атаки США предполагалось, что удар по Фордо, после того как Израиль уже в основном уничтожил Натанз и Исфахан, отодвинет ядерную программу как минимум на шесть месяцев. Некоторые эксперты считали, что отсрочка ядерной угрозы со стороны Исламской Республики может быть даже больше.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки американские войска могли применить мощнейшую в мире неядерную бомбу весом почти 14 тонн. Речь идет о бомбе GBU-57, которая способна пробивать самые укрепленные сооружения, толщиной в десятки метров.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в США зафиксировали взлет тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit, которые являются носителями сверхтяжелых авиабомб, способных пробивать укрепленные бункеры. Самолеты ВВС США взлетели с авиабазы с штате Миссури.

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