Иран отказывается от переговоров с США, риск войны возрастает: почему Тегеран не может рассчитывать на помощь Путина

Параллельно с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине весьма драматические события разворачиваются в регионе Ближнего Востока, а именно в вопросе иранской ядерной программы. Как уже писало наше издание ранее, Дональд Трамп передал политическому руководству Ирана письмо-ультиматум, в котором Тегеран был предупрежден об угрозе применения силовых методов, если иранская программа по созданию ядерного оружия будет продолжена. В ответ иранское руководство отказалось от прямых переговоров с США, но согласилось на этот вариант с участием третьих стран (скорее всего, России).

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США собирают силы для потенциальных ударов по Ирану, а Тегеран угрожает ответом

Буквально через несколько дней после ответа Ирана Соединенные Штаты начали нескрываемую военную активность на своих ближайших к Персидскому заливу военных базах. В частности, стратегические бомбардировщики, истребительная и транспортная авиация Военно-воздушных сил США недавно были сосредоточены на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

На фоне этого американская печать прямым текстом цитирует угрозы президента Трампа в адрес Ирана. Приводятся его слова о том, что Иран может "перестать существовать" до сентября 2025 года, если не согласится на соглашение о неядерном статусе, предложенное президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В свою очередь, Иран отреагировал своими военными угрозами в адрес США, заявив о развертывании наступательного ракетного вооружения и ПВО для защиты или даже возможного превентивного удара по американским военным базам в регионе.

Стоит упомянуть, что к концу 2024 года на Ближнем Востоке находилось около сорока тысяч американских военнослужащих. Соединенные Штаты имеют военные объекты в большей части стран региона – в Бахрейне, Египте, Ираке, Израиле, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Сирии. Кроме того, с марта 2025 года две авианосные ударные группы будут проводить совместное патрулирование в Индийском океане: пребывание авианосца "Гарри Трумэн" продлено еще на месяц, а авианосец "Карл Уинсон" должен прибыть в ближайшие недели в зону ответственности Центрального командования США.

Иран опасно приблизился к созданию ядерного оружия

Несмотря на то, что некоторые западные и израильские медиа сообщают о планируемой атаке на ядерные объекты Ирана и предупреждают, что "война приближается", нельзя считать, что военный конфликт неизбежен. Но следует отметить, что вероятность силового сценария стремительно возросла после соответствующих военных приготовлений со стороны США. Здесь необходимо вспомнить февральский доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что запасы обогащенного урана в Иране значительно увеличились. Именно это можно рассматривать как переломный момент в развитии иранской ядерной программы – в считаные месяцы Тегеран может получить ядерное оружие, которое коренным образом изменит баланс сил на Ближнем Востоке.

Следовательно, для США и Израиля весенние месяцы 2025 года являются решающими для окончательного решения иранского ядерного вопроса. Очевидно, что здесь есть два пути – силовой (к которому в настоящее время готовятся США) и переговорный, к которому Вашингтон готов всегда, но Тегеран выдвигает дополнительные условия и пока не принимает это предложение.

Иран не сможет рассчитывать на поддержку России

Стоит напомнить, что ранее наше издание указывало, что Россия не предусматривает военную помощь Ирану в случае войны, более того – Москва соглашается с тем, что ничто не должно угрожать существованию Израиля. Таким образом, в случае военного сценария Иран не сможет рассчитывать на прямую помощь России, что значительно ослабляет его позиции в потенциальном противостоянии с США. С другой стороны, США могут рассчитывать на прямую военную поддержку Израиля и косвенную поддержку со стороны стран Аравийского полуострова.

Военная операция маловероятна до прекращения боевых действий в Украине

Однако в настоящее время более вероятным можно считать военную активность вокруг Ирана как элемента дипломатического давления со стороны США и принуждение Тегерана к выходу на переговорный трек. Не следует забывать о том, что концептуально Соединенные Штаты должны обеспечивать стабильность и безопасность своих интересов в трех регионах – Европа, Ближний Восток и Тихоокеанский регион, который является ареной противостояния с Китаем.

При этом Вашингтону будет крайне тяжело администрировать и снабжать ресурсами два военных конфликта в зоне своих интересов, учитывая то, что после российского вторжения в Украину европейский регион уже втянут в самую масштабную и разрушительную войну со времен Второй мировой. Таким образом, военный сценарий против Ирана может быть успешно реализован только после прекращения военных действий в Украине и выхода обеих сторон противостояния на конструктивный переговорный процесс при содействии США, что должно произойти в ближайшие месяцы.