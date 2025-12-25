Инцидент у Стены Плача: посол Украины в Израиле возмутился и оставил панихиду, когда увидел коллегу из РФ

В Израиле Министерство иностранных дел устроило панихиду у Стены Плача. Однако посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, который был приглашен на мероприятие, демонстративно ушел с него и не принимал участия в панихиде, потому что туда также был приглашен представитель страны-агрессора России.

Об этом сообщает израильский Ynet. Издание также отмечает, что Корнийчуку "объявили выговор" за то, что он публично осудил связи между израильским премьером Нетаньяху и главарем Кремля Путиным.

Что произошло на панихиде

Инцидент произошел еще в прошлый четверг, во время церемонии зажигания ханукальной свечи, но о нем стало известно только теперь. Панихиду инициировал глава МИД Израиля Гидеон Саар в связи с резней в еврейской общине в Сиднее, в результате которой погибли 15 человек.

На мероприятие были приглашены послы со всего мира, однако фактически прибыли лишь 28 представителей дипмиссий разных стран.

Евгений Корнийчук не был заранее проинформирован о присутствии российского посла Анатолия Викторова. Он "в гневе покинул мероприятие", даже не дождавшись совместного фотографирования с Гидеоном Сааром.

Что говорят дипломаты

"Они должны были бы заранее сообщить о присутствии российского посла. Мы бы не пригласили представителя Израиля на мероприятие с иранцами в Киев", – прокомментировал Евгений Корнийчук инцидент.

По его словам, он передал свое недовольство высокопоставленным чиновникам МИД Израиля. В свою очередь в МИД Израиля заявили, что не зафиксировали никаких протестов и отказов.

"28 послов и глав миссий посетили мероприятие с зажиганием свечей у Стены Плача. Мы благодарим всех послов, которые почтили это событие и пришли, включая послов Украины и России. Министр даже отметил в своем выступлении присутствие обоих на мероприятии. Министерство не получило ни одного протеста, и мы не заметили, чтобы кто-то отказался от мероприятия", – отметили там.

Что это, мягко говоря, не совсем так, свидетельствует фотография с мероприятия, на которой нет представителя Украины.

Что предшествовало

Также издание рассказывает, что Евгения Корнийчука ранее вызывали в Министерство иностранных дел Израиля для выражения недовольства в связи с его высказываниями относительно разговоров премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, в израильском Тель-Авиве состоялась конференция Two Wars-One Freedom. Мероприятие было посвящено российским системным нарушениям международного гуманитарного права, оно объединило дипломатов разных стран, израильских экспертов, правозащитников и общественных деятелей, а также украинскую делегацию, в состав которой вошли бывшие украинские военнопленные.

