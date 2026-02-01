Иногда думает о втором сроке: Зеленский рассказал, пойдет ли на выборы президента

Президент Владимир Зеленский не принял окончательного решения относительно участия в следующих президентских выборах. Однако он признался, что иногда задумывается над возможностью баллотироваться во второй раз.

Видео дня

Такими мыслями глава государства поделился в интервью. Окончательноерешение президента будет зависеть от того, как и когда завершится война в Украине.

Общаясь с журналистом, Зеленский отметил, что сегодня он больше всего сосредотачивается на войне, безопасности государства и будущем страны. Именно поэтому вопрос участия в выборах глава государства связывает исключительно с тем, в каком состоянии Украина выйдет из войны.

"Зависит от того, как закончится эта война. Иногда думаю. Иногда думаю, да... Иногда хочется просто немножко больше быть с детьми. И честно говоря, на сегодня уже все равно где", – ответил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Центральная избирательная комиссия Украины предлагает подождать шесть месяцев между завершением действия военного положения в стране и началом избирательного процесса и, соответственно, проведением выборов. Это время нужно для оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях, анализа готовности избирательной инфраструктуры (с учетом последствий войны), уточнения информации об избирателях и тому подобное.

Также напомним, организация и проведение выборов в Украине станет серьезным вызовом, ведь полномасштабная война, развязанная Россией, разрушила инфраструктуру, а миллионы людей стали беженцами или присоединились к войску. Голосование по почте или онлайн может добавить еще больше проблем, считает Олег Диденко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!